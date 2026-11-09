La reacción de Leo Rey tras ver cómo lo imitó Matías Vega en la Teletón 2026: "Me crean un trauma"

09 nov. 2026 - 12:42 hrs.

Una de las dinámicas más divertidas de la Teletón 2026 ocurrió cuando Matías Vega imitó a Leo Rey. Un momento que no pasó desapercibido para el propio cantante, quien reconoció que le crearon un "trauma".

A través de un video publicado en Instagram, el artista bromeó con la caracterización que realizó el animador, especialmente por el aspecto físico con que lo representó.

La reacción de Leo Rey a su imitación en la Teletón

En el registro, se ve a Leo Rey reaccionando a la imitación de Vega, que apareció caracterizado como una versión más robusta de él.

"Cuando me imitan… y me crean un trauma", dice el cantante al comienzo del video. Luego se toca debajo del cuello y revisa distintas partes de su cuerpo, preocupado por su aspecto físico.

"Cuando me imiten, no me pongan más guatón. No me pongan esa cara de globo, para eso estoy trabajando", exclamó el artista en tono de broma.

Pero la humorada no quedó ahí. En el mismo video, mostró una rutina de ejercicios que incluyó flexiones de brazos y movimientos para trabajar tanto el cuerpo como el rostro.

La respuesta de Matías Vega

La publicación también llegó hasta el propio Matías Vega, quien respondió en los comentarios de Instagram y aprovechó para ofrecerle disculpas al cantante, siguiendo el tono de humor del registro.

"Padrino, discúlpeme, me maquillaron comiendo completo", escribió el animador.

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