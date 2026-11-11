Furgones escolares y vehículos de aplicación se unen al paro de camioneros en Talca

11 nov. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del paro de camioneros que inició el martes pasado en diferentes rutas de Chile, se conoció que este miércoles los furgones escolares y vehículos de aplicación se unieron a las movilizaciones en Talca, región del Maule.

Según los primeros antecedentes, serían 30 furgones y 30 autos de aplicación los que permanecen en terreno para protestar por el alza en los combustibles, que tendrán una nueva variación a partir del jueves 12.

Los camioneros han sumado apoyo de buses interurbanos y también taxis, mientras esperan llegar a un acuerdo con el Gobierno en las próximas horas.

Los afectados han señalado que el aumento en el valor de combustibles, como por ejemplo el diésel, repercute directamente en el bolsillo, por lo que han desembolsado en algunos casos, incluso, el doble de dinero al día que en febrero de este año.

Gobierno no se cierra a hacer un "esfuerzo adicional"

Para contener el alza en los combustibles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conversó esta mañana con el matinal "Mucho Gusto" y se abrió a hacer un "esfuerzo adicional" para contener el aumento.

Integrantes del gremio de transportistas han manifestado diversas demandas, entre ellas, los cobros de peaje y el TAG. Además, han propuesto la suspensión del impuesto específico.

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