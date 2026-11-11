Camionero por paro debido al alza de combustibles: "Es producto de que el Gobierno no nos escuchó"

11 nov. 2026 - 09:57 hrs.

¿Qué pasó?

Alfonso, camionero que se encuentra movilizado en la localidad de Cabrero, región del Biobío, conversó este miércoles con el matinal "Mucho Gusto" por las demandas que exige el gremio de transportistas para culminar con el paro que comenzó el martes pasado.

Desde la Ruta 146, el chofer apuntó al Presidente José Antonio Kast y señaló que "llevamos más de siete meses pidiendo al Gobierno que se haga cargo del alza de los combustibles y no tuvimos respuesta".

De acuerdo a lo anterior, indicó que "esta paralización es producto de que el Gobierno no nos escuchó".

"Hay muchos transportistas que están quebrando"

Alfonso continuó con su relato y comentó que "ahora tenemos un tema con el ICT (Índice de Costos del Transporte). El Presidente se comprometió a revisarlo y no ha pasado nada".

Por último, puntualizó en la realidad que viven sus colegas ante el alza en el precio de los combustibles: "Hay muchos transportistas que están quebrando, que están en su casa, porque lamentablemente no da para seguir trabajando... el que paga esto es el consumidor".

Se espera que este miércoles el Gobierno sostenga reuniones con integrantes del gremio de transportistas para intentar llegar a un acuerdo y poner fin a las movilizaciones en las distintas rutas del país.

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