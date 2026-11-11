Histórica animadora de Mega vuelve a Chile tras 11 años viviendo en Canadá: "Necesito estar cerca de la gente que me quiere"

11 nov. 2026 - 16:29 hrs.

Laura Silva, la exconductora del emblemático programa juvenil Interferencia de Mega decidió dar un giro radical a su vida y volver a Chile tras residir durante 11 años en Canadá, país donde se desempeñó profesionalmente como animadora, DJ y maquilladora, se casó y tuvo una hija llamada Isabella.

La soledad y el llamado familiar

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la profesional de 51 años sinceró los factores emocionales que impulsaron su decisión, un proceso que venía evaluando desde hace tres años producto de una creciente nostalgia por sus seres queridos.

Tras divorciarse en 2020 de su exesposo, un productor canadiense del Cirque Du Soleil, y enfrentar el encierro por la pandemia, la distancia con sus afectos en Chile comenzó a pesar en su salud mental.

"La distancia se hizo mucha y me pasó la cuenta y necesitaba volver a mis afectos. Necesito estar cerca de la gente que me quiere, que me apapachen. Me divorcié, luego vino el Covid y no he reconstruido mi vida sentimental. Me sentí muy sola el último tiempo, y eso me afectó", confesó al matutino.

A la soledad se sumó el deseo de que su hija compartiera con sus primos y abuelos. Según relató Silva a LUN, la avanzada edad de su padre fue un detonante clave para concretar el viaje:

"Mi papá ya tiene 90 años y en su último cumpleaños ya sentí que podía volverme unos años a Chile (...). Influyó mucho que mi papá ya no está en condiciones de viajar, y eso me quebró el corazón, y ahora él y mi mamá están felices porque vuelvo".

Proyectos laborales y planes en el litoral

Pese a que mantiene su residencia permanente en Canadá, la comunicadora proyecta instalarse a partir de enero en Viña del Mar para reconectarse con el mar y estar cerca de su círculo cercano; de momento, se mantendrá en la casa de sus padres en Pirque.

Además, llega al país con una cargada agenda de proyectos profesionales que abarcan eventos corporativos como DJ, charlas de bienestar holístico, eventos turísticos en Pichilemu y colaboraciones junto al asesor de imagen Mauro Contreras.

"Me imagino recuperando un espacio en TV: yo soy animadora por naturaleza, me encantaría aportar mi granito porque tengo tantas ideas", concluyó.