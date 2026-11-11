Mujer se jubiló y para celebrar invitó a 68 familiares a un viaje: Les puso una importante condición

11 nov. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

A sus 67 años, Magda Vercamer encontró una forma poco habitual de celebrar su jubilación. En lugar de organizar una fiesta de despedida, decidió invitar a 68 integrantes de su familia a pasar una semana de vacaciones en una isla de Túnez.

La mujer, oriunda de Vinkt, en Bélgica, organizó el viaje que comenzó el domingo 1 de noviembre. La numerosa delegación familiar llegó al aeropuerto con banderas y gorras confeccionadas especialmente para la ocasión, en las que llevaban escrito un juego de palabras con su nombre: Mag Da? Da mag!, que se traduce como ¿Se puede? ¡Se puede!.

La celebración, sin embargo, tenía una particularidad que todos debían respetar. Según contó al diario belga Het Laatste Nieuws (HLN), Magda tenía una petición especial para sus familiares durante la semana de vacaciones.

La condición que Magda les puso a sus 68 familiares

Aunque durante el día cada integrante podía organizar sus actividades libremente, Magda estableció una única exigencia para todos: reunirse cada noche para compartir la cena.

"Tenía una condición: cada noche quería a toda la familia sentada a la mesa a las 18:30. Y lo conseguimos", relató.

Las jornadas terminaban con canciones y momentos compartidos. Incluso prepararon una versión de su tema favorito, Because the Night, de Patti Smith, incorporando el nombre de Magda en el estribillo.

Una tradición familiar que comenzó hace 13 años

Magda se jubiló hace tres años, después de trabajar durante 39 años en el centro informático Cevi, donde se desempeñaba como responsable comercial de aplicaciones para el cuidado de personas mayores.

"Mucha gente me preguntaba por qué no daba una fiesta de jubilación, pero yo tenía otra idea en la cabeza", explicó.

Y es que no era la primera vez que organizaba una celebración de estas características. En 2013, cuando cumplió 55 años, ya había invitado a sus familiares a pasar una semana con todo incluido en la misma isla tunecina de Djerba. En aquella oportunidad viajaron 55 personas, cifra que aumentó hasta llegar a los 68 integrantes en esta ocasión.

Het Laatste Nieuws

Una familia de 68 integrantes y varias generaciones

Los Vercamer son una familia conocida en su localidad. Roger Vercamer, padre de Magda, fue alcalde de Vinkt durante varios años y tuvo diez hijos junto a Clara Sucaet.

Entre sus hermanos destacan Sander, quien fue el primer diputado provincial de Flandes Oriental, y Stefaan, exparlamentario.

Los nueve hermanos de Magda tienen en conjunto 23 hijos, mientras que la siguiente generación ya suma 28 niños. "El número 29 está en camino y en el avión se anunció el número 30", comentó.

"Merece la pena invertir en ellos"

Para alojar a toda la familia, Magda reservó cerca de 30 habitaciones en un hotel de cuatro estrellas. Durante la semana también organizaron distintas actividades para que cada integrante pudiera disfrutar de acuerdo con sus preferencias.

Entre las alternativas disponibles había paseos en coche de caballos, motos de agua, yoga y voleibol de playa.

La mujer explicó que tomó la decisión porque no tiene hijos, no está casada y prefiere destinar sus recursos a compartir experiencias con las personas que quiere.

"No tengo hijos, no estoy casada y no le doy valor al lujo. Quiero con locura a mi familia y creo que merece la pena invertir en ellos", cerró emocionada.