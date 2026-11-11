Remate ofrecerá más de 200 mil productos de equipamiento gastronómico: ¿Cuándo es y cómo participar?

11 nov. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio catálogo de artículos para el rubro gastronómico será parte de un próximo remate organizado por la firma Remates del Río, que pondrá a disposición de los interesados más de 200 mil productos de equipamiento gastronómico profesional.

La subasta contempla una variedad de artefactos utilizados en cocinas y establecimientos gastronómicos, y se realizará completamente por internet, por lo que los participantes podrán efectuar sus ofertas de manera online.

Remates del Río es una firma que habitualmente promociona remates de distintos tipos de bienes, entre ellos vehículos, propiedades y otros artículos.

¿Cuándo es el remate de equipamiento gastronómico y cómo participar?

De acuerdo con la información publicada por Remates del Río, el remate se llevará a cabo el jueves 19 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en modalidad 100% online.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web de la empresa (en este enlace), acceder al remate correspondiente y seguir los pasos de inscripción.

Quienes participen por primera vez deberán registrarse con sus datos personales, crear un usuario y seleccionar el remate de su interés. En tanto, los clientes que ya tengan una cuenta podrán inscribirse directamente en el evento.

Remates del Río

Los pasos para participar en la subasta online

Una vez realizado el registro, los interesados deberán completar los siguientes pasos para quedar habilitados para ofertar:

Inscribirse en el remate: ingresar al sitio web de Remates del Río y seleccionar el evento de equipamiento gastronómico profesional. Actualizar los datos: verificar que la información personal y los datos de la cuenta bancaria estén actualizados. Transferir la garantía: realizar la transferencia por el monto indicado en las bases del remate (revisar en el sitio web). Enviar el comprobante: remitir el comprobante de transferencia al correo electrónico contacto@rematesdelrio.cl. Esperar la aprobación: revisar en el mismo sitio web el estado de la inscripción y confirmar que la garantía haya sido aprobada. Ingresar a ofertar: el día del evento, acceder con el usuario y la contraseña para comenzar a realizar ofertas. Es importante contar con una buena conexión a internet.

¿Qué ocurre después de adjudicarse un producto?

Una vez finalizado el remate, los participantes deberán mantenerse atentos al correo electrónico que proporcionaron durante la inscripción.

A través de ese medio, Remates del Río enviará la información relacionada con los detalles de la subasta, cobranza, pagos y emisión de facturas.

Finalmente, quienes adjudiquen productos deberán informarse sobre los días y horarios establecidos para el retiro de los artículos. Para realizar este trámite, será necesario presentar la factura correspondiente debidamente pagada.