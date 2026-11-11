Máximas de hasta 36°C: Declaran Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por calor extremo

11 nov. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró este miércoles Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por calor intenso, en medio del pronóstico de altas temperaturas para esta semana en la capital.

Máximas de hasta 36°C

La medida se adoptó a partir de la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que se encuentra vigente.

Se trata de un "evento de altas temperaturas extremas en cordillera de la costa, valle y precordillera", con máximas de 32°C y 36°C, entre el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Alerta Amarilla

Considerando estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, Senapred declaró Alerta Amarilla por calor intenso.

De acuerdo al organismo, la medida está "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Con ello, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Senapred recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos por el calor intenso, "con especial atención a la población más vulnerable".