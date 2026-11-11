Actualizan aviso por altas temperaturas en cuatro regiones de Chile: Podrían registrarse máximas de hasta 36°C

11 nov. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico oficial por una condición sinóptica dominada por una dorsal en altura, la cual favorecerá un importante incremento en las temperaturas máximas.

La medida se mantendrá vigente desde la tarde del miércoles 11 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las regiones afectadas

El fenómeno meteorológico afectará a sectores distribuidos en cuatro regiones del territorio nacional:

Tarapacá: Pampa.

Antofagasta: Pampa, Precordillera Occidental y Precordillera Salar.

Atacama: Cordillera Costa, sectores de valles y Pampa.

Coquimbo: Cordillera Costa.

Se esperan hasta 36°C

De acuerdo con las proyecciones para este evento, los termómetros registrarán alzas significativas en zonas interiores.

En la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, se pronostica que las temperaturas extremas alcancen los 36°C tanto la jornada del miércoles como la del jueves.

Ante este escenario de sofocante calor, los organismos de emergencia como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) aconsejan a la población adoptar medidas preventivas, como beber agua, evitar la exposición al sol en los horarios de mayor radiación ultravioleta y utilizar bloqueador solar.

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