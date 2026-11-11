Investigan robo y presuntos disparos en colegio de Estación Central

11 nov. 2026 - 05:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo afectó durante la madrugada de este miércoles al colegio Villa España, ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento y sustrajo la torre de un computador.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas y fue advertido por el director del recinto, quien revisó las cámaras de seguridad y dio aviso a Carabineros.

Delincuentes ingresaron por el sector de estacionamientos

Según relató el director del establecimiento, tres sujetos llegaron en un vehículo y entraron al colegio con sus rostros cubiertos, luego de romper una reja ubicada en el sector exterior donde se estacionan los furgones escolares.

Una vez en el interior, los individuos ingresaron a una oficina de inspectoría y sustrajeron un computador. De acuerdo con la revisión de las cámaras, habrían permanecido cerca de 20 minutos en el establecimiento.

Olivares agregó que un vecino, cuyo domicilio se encuentra detrás del colegio, alertó a su familia sobre la situación. Tras recibir el aviso, revisaron las imágenes de seguridad y contactaron a Carabineros.

Habrían efectuado disparos durante el robo

El director señaló que posteriormente le informaron que durante el delito se habrían registrado disparos en el exterior del establecimiento.

Por ahora, se están revisando las cámaras de seguridad para determinar si los sujetos sustrajeron otras especies. El procedimiento está siendo investigado como un robo en lugar no habitado y, hasta el momento, no se registran personas detenidas.

Pese a lo ocurrido, el establecimiento mantiene sus clases con normalidad y no se contempla suspender las actividades escolares. Olivares lamentó el robo, considerando que el colegio cuenta con recursos limitados, y manifestó que su principal preocupación era que los delincuentes hubieran sustraído más especies.

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