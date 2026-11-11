Calor extremo también afectará a RM: Emiten alerta para cinco regiones por máximas que alcanzarían los 38°C

11 nov. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a distintas regiones de la zona norte y central del país.

El fenómeno climático, impulsado por una condición sinóptica de dorsal en altura, se extenderá desde la tarde de este miércoles 11 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las regionesa afectadas

El organismo técnico detalló las áreas donde se registrará el incremento sustancial de los termómetros, destacando que en el norte la máxima podría alcanzar los 38°C:

Antofagasta: Pampa (donde los termómetros registrarán hasta 38°C en ambos días).

Atacama: Precordillera (con peaks que podrían alcanzar hasta 38°C en ambos días).

Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos.

Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.

¿Qué ocurrirá en la RM?

Para la Región Metropolitana, el pronóstico anticipa dos jornadas consecutivas de calor sofocante. Durante el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, los sectores del valle alcanzarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 34°C y 36°C. Pero también harán sobre 30°C este viernes, lo que permitiría configurar una ola de calor.

A medida que avancen los días, se espera que los termómetros vayan disminuyendo. De hecho, se prevé que el fin de semana se registren precipitaciones en Santiago.

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