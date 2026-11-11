Salas cuna y jardines infantiles Integra: ¿Hasta cuándo se puede postular para 2027?

11 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Las postulaciones para ingresar a las salas cuna y jardines infantiles de la Fundación Integra para el 2027 ya comenzaron.

El proceso permitirá a las familias solicitar un cupo para niños y niñas en establecimientos de educación parvularia de la institución.

¿Hasta cuándo se puede postular a las salas cuna y jardines infantiles Integra?

El proceso de postulación comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

Una vez finalizada esta etapa, las familias deberán estar atentas al calendario de resultados y aceptación de vacantes. La primera publicación de los resultados está programada para el 11 de diciembre de 2026.

Al día siguiente, entre el 12 y el 15 de diciembre, los apoderados deberán aceptar o rechazar los cupos asignados.

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los criterios de prioridad?

El proceso está dirigido a niños y niñas que tengan entre 84 días y 4 años y 11 meses al 31 de marzo del año parvulario al que postulan.

En caso de que las solicitudes superen la cantidad de vacantes disponibles en un establecimiento, Fundación Integra aplicará criterios de priorización en el siguiente orden:

Niñas o niños derivados de un Tribunal de Familia o ingresados a la red de programas u hogares del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez (exSename). Niñas o niños pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades y al Sistema de Protección Social Chile Solidario. Menores que tengan un hermano o hermana matriculado en el mismo establecimiento. Niñas o niños que ya tengan matrícula en Integra y soliciten un traslado. Niñas o niños con mayores puntajes de vulnerabilidad.

¿Cómo postular a una sala cuna o jardín infantil Integra?

Las familias deben ingresar a la plataforma de postulación y seleccionar la opción Postular (en este enlace).

Si es la primera vez que realizan este trámite, deberán completar un formulario de registro con los datos solicitados. En cambio, quienes hayan participado en procesos anteriores podrán ingresar con sus credenciales de acceso.

El sistema permite realizar una postulación individual o familiar. Esta última alternativa está pensada para quienes buscan que dos niños o niñas puedan ser admitidos en un mismo establecimiento.

Posteriormente, los apoderados deberán seguir las instrucciones de la plataforma e ingresar los antecedentes requeridos, entre ellos, el RUN del niño o niña.

En caso de que el menor no cuente con RUN, el sistema le asignará un número provisorio que será válido exclusivamente para realizar la postulación.

Además, las familias podrán seleccionar todas las salas cuna y jardines infantiles que estimen convenientes y ordenar los establecimientos de acuerdo con sus preferencias.

¿Cuáles son las otras fechas importantes del proceso?

Además del cierre de las postulaciones y la primera entrega de resultados, el calendario contempla nuevas etapas para la asignación de vacantes y la confirmación de matrícula.

Estas son las fechas que deben considerar las familias:

19 de octubre de 2026 : inicio de las postulaciones.

: inicio de las postulaciones. 27 de noviembre de 2026 : cierre del proceso de postulación.

: cierre del proceso de postulación. 11 de diciembre de 2026 : publicación de los primeros resultados.

: publicación de los primeros resultados. 12 al 15 de diciembre de 2026 : aceptación o rechazo de los cupos asignados.

: aceptación o rechazo de los cupos asignados. 15 de diciembre de 2026 al 13 de enero de 2027: confirmación de matrícula mediante entrevista.

al 13 de enero de 2027: confirmación de matrícula mediante entrevista. 16 de diciembre de 2026 : publicación de la segunda lista de resultados.

: publicación de la segunda lista de resultados. 17 al 22 de diciembre de 2026: aceptación de cupos de la segunda publicación.

Aysén tendrá una plataforma única para postular a jardines infantiles

Una de las novedades del proceso 2026-2027 estará en la región de Aysén, donde se implementará un plan piloto denominado Todos Al Jardín.

La iniciativa busca reunir en una sola plataforma la oferta pública de educación parvularia disponible en la zona.

De esta manera, las familias podrán encontrar establecimientos de Fundación Integra, Junji, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Aysén y jardines infantiles VTF, para seleccionar aquellos que mejor se adapten a sus necesidades.