Plaza Franklin: Así es el nuevo centro comercial que se inaugurará en pleno Santiago Centro

11 nov. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo centro comercial se prepara para abrir sus puertas en el tradicional barrio Franklin, en la comuna de Santiago. Se trata de Plaza Franklin, un proyecto inmobiliario que busca sumar una amplia oferta de tiendas, servicios y espacios gastronómicos a uno de los sectores comerciales más concurridos de la capital.

A través de sus redes sociales, EB Arquitectos anunció que la primera etapa del proyecto que encabezan tendrá una "pronta apertura", aunque aún sin una fecha específica. Mientras, en su fachada cuelga un cartel que dice que la apertura será este segundo semestre de 2026.

¿Dónde está ubicado el nuevo centro comercial?

El recinto estará ubicado en la esquina de avenida San Diego con calle Placer, frente a la plaza Matte y a pasos de la estación Franklin del Metro de Santiago, que conecta las líneas 2 y 6.

La iniciativa contempla una superficie construida de 55.000 metros cuadrados, con espacios comerciales, oficinas, estacionamientos y una segunda etapa residencial.

Contará con 70 locales comerciales al estilo de un mercado urbano, además de restaurantes, cafeterías y distintos servicios para quienes visiten el barrio.

¿Qué tendrá el nuevo centro comercial Plaza Franklin?

Uno de sus principales atractivos será la llegada de un supermercado Lider, que tendrá acceso por avenida San Diego.

La oferta también incluirá un centro de salud, farmacias, gimnasio, oficinas de distintas dimensiones y un boulevard gastronómico. A esto se sumarán 515 estacionamientos subterráneos, junto con un baño público abierto a la comunidad.

En los primeros niveles se concentrarán los locales comerciales, el supermercado y el centro de salud, mientras que los pisos superiores contemplan oficinas, gimnasio y espacios residenciales. De hecho, se contempla en una segunda etapa la construcción de un edificio con 296 departamentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EB Arquitectos (@eb_arquitectos)

El plan de seguridad para el Barrio Franklin

Otro de los aspectos que destacan los desarrolladores es la inversión destinada a seguridad. Se destinará un millón de dólares a medidas implementadas mediante una alianza público-privada con la Municipalidad de Santiago, Carabineros y organizaciones comerciales.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el aumento de la dotación de guardias municipales, accesos controlados durante las 24 horas, mejoras en la iluminación y una ampliación de la cobertura de cámaras de vigilancia.

El plan también contempla un sistema de cámaras conectado con Carabineros y el municipio, botones de pánico y vigilancia en los estacionamientos subterráneos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plaza Franklin (@plazafranklin_stgo)

Todo sobre Proyectos