Gobierno licitará terrenos fiscales en Bahía Inglesa para proyectos turísticos e inmobiliarios

21 oct. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno busca impulsar el desarrollo turístico e inmobiliario de Bahía Inglesa, en la región de Atacama, mediante la licitación de terrenos fiscales para atraer inversión privada y ampliar la oferta de servicios en la zona.

La iniciativa contempla un plan maestro de 420,39 hectáreas en el borde costero de la comuna de Caldera, el que estará dividido en tres etapas. La primera considera 79,31 hectáreas que se ofrecerían mediante licitaciones públicas para desarrollar proyectos turísticos, hoteleros, inmobiliarios y de servicios.

¿Qué proyectos se podrían construir?

De las 79,31 hectáreas contempladas en la primera etapa, 28,27 hectáreas se destinarían a proyectos turísticos, hoteleros y de servicios, mientras que las 51,04 hectáreas restantes estarían disponibles para iniciativas inmobiliarias o inmobiliario-turísticas.

El plan busca transformar este sector del borde costero en un polo de desarrollo que permita ampliar la oferta turística de Bahía Inglesa, conocida por sus aguas cristalinas y arena blanca, y que cada temporada recibe a visitantes de distintas partes del país.

La propuesta también considera espacios públicos, áreas verdes y un paseo costero de libre acceso. Además, los proyectos deberán ajustarse al Plan Regulador Comunal vigente y serán evaluados tanto por su oferta económica como por su calidad, integración con el entorno y compromisos de inversión y ejecución.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó el alcance de la iniciativa y sostuvo que busca poner los terrenos fiscales al servicio del desarrollo regional. "Este va a ser un proyecto que le va a aportar muchísimo a la región. Es un proyecto de desarrollo de primeras y segundas viviendas para la clase media", señaló.

¿Cuándo se licitarán los terrenos de Bahía Inglesa?

De acuerdo con el cronograma informado por El Mercurio, la primera etapa contempla iniciar en octubre de 2026 la individualización de los terrenos y la preparación de los expedientes regionales, proceso que se extendería hasta enero de 2027.

Posteriormente, las bases de licitación se elaborarían entre enero y febrero de 2027, con la publicación prevista para fines de ese último mes. La recepción de ofertas se proyecta para mayo y junio, mientras que la evaluación, adjudicación y firma de las compraventas se desarrollarían entre junio y septiembre de 2027.

Una vez adjudicados los terrenos, los inversionistas deberán avanzar en el diseño de sus proyectos, obtener los permisos correspondientes y ejecutar las obras. Según el cronograma citado por el medio, estas etapas podrían extenderse hasta 2031, cuando comenzaría la operación de las iniciativas, aunque los plazos dependerán de cada proyecto.

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