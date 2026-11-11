Greta Fuchslocher recurre contra la Corte de Valparaíso tras quedar fuera del concurso por estar casada con fiscal de Limache

11 nov. 2026 - 13:41 hrs.

La fiscal Greta Fuchslocher presentó ante la Corte de Apelaciones de La Serena un recurso de protección contra la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que esta última declarara inadmisible su postulación al cargo de fiscal regional. La acción cuestiona que se le impidiera continuar en el concurso por estar casada con un fiscal jefe de Limache y pide dejar sin efecto esa decisión.

El pleno de la Corte de Valparaíso adoptó el acuerdo el 6 de noviembre. Según el acta citada en el recurso, la inadmisibilidad se fundó en que Fuchslocher mantenía un vínculo matrimonial con un fiscal del Ministerio Público que se desempeña como fiscal jefe en Limache. La Corte estimó que esa situación estaba comprendida en la incompatibilidad de la norma que regula los requisitos para ser nombrado jefe regional.

La abogada sostiene que el pleno extendió esa incompatibilidad a una etapa anterior a la que regula la ley. En el escrito se plantea que las normas distinguen entre postular, ser escuchada por el pleno, integrar una terna, ser nombrada y ejercer el cargo. “La audiencia pública y la integración de la terna no equivalen al desempeño como Fiscal Regional”, argumentan sus abogados Gonzalo Yussef y Sebastián Gómesz, quienes agregan que el nombramiento corresponde al fiscal nacional.

La presentación se centra en el alcance de la expresión “no podrán desempeñarse” que utiliza el artículo 61 para referirse a cónyuges que trabajan en determinados espacios institucionales del Ministerio Público. A juicio de la recurrente, la disposición establece una incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de funciones en esas condiciones, pero no convierte el matrimonio, por sí solo, en una inhabilidad para competir por un cargo.

“La prohibición de un determinado desempeño simultáneo no puede transformarse, sin una fundamentación legal suficiente, en una prohibición de postular, ser oída o integrar la terna”, señala el documento.

En esa línea, el recurso afirma que la eventual incompatibilidad dependería de una serie de decisiones que todavía no se habían adoptado al momento de declarar inadmisible la candidatura. Fuchslocher debía primero ser recibida en la audiencia pública; luego, el pleno debía decidir si la incorporaba a la terna y, finalmente, el fiscal nacional debía resolver a quién nombrar. “El matrimonio constituye un hecho actual; el desempeño de la postulante como fiscal regional, en cambio, es una situación futura y eventual”, sostiene la acción.

El escrito no plantea que la incompatibilidad pueda mantenerse si Fuchslocher llegara a ser nombrada y se produjeran las condiciones prohibidas por la ley. “Tampoco sostiene que la designación sanee una incompatibilidad existente”, precisa. Lo que cuestiona es que esa posibilidad futura haya producido su exclusión en la etapa inicial del concurso, sin que pudiera exponer sus antecedentes ante el pleno.

Como antecedente, la presentación indica que el cónyuge de Fuchslocher solicitó su traslado desde la Fiscalía Local de Limache a la de Curacaví, ubicada fuera de la jurisdicción de Valparaíso. El recurso acota que la sola solicitud no significa que el traslado haya sido concedido ni genera un derecho a obtenerlo. La incluye para sostener que la Corte fue informada de una gestión dirigida a remover la eventual incompatibilidad funcional.

La abogada también cita postulaciones anteriores de fiscales casados con funcionarios de la misma zona que, según el escrito, fueron declaradas admisibles. Entre los ejemplos menciona a Solange Huerta, quien postuló a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; Lorena Parra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente; y Claudia Turra, de La Araucanía. También alude a la postulación de Pablo Fritz en Ñuble. La presentación sostiene que esas candidaturas no fueron excluidas por el vínculo matrimonial, aunque los casos tuvieron distintos desenlaces.

Fuchslocher acusa que la decisión vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, al privarla de continuar en el procedimiento. El recurso precisa que no busca que un tribunal ordene incluirla en la terna ni nombrarla fiscal regional. Solicita que se deje sin efecto la inadmisibilidad y que se le permita participar en la audiencia y continuar su postulación, previa verificación de los demás requisitos legales.

La audiencia pública del concurso está fijada para el 16 de noviembre. Por eso, la acción pide además una orden de no innovar para paralizar el proceso mientras se resuelve el recurso. Según el escrito, si el concurso continúa sin la candidata, una eventual sentencia favorable podría no tener efectos prácticos, porque ella ya habría perdido la oportunidad de ser oída por el pleno.

La exclusión de cinco postulantes generó molestia y suspicacias en sectores del Ministerio Público, en particular por la participación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en el proceso.

La ministra no se inhabilitó pese a que su hermano, el abogado Samuel Donoso, figura como imputado en una arista del caso Nombramientos que está en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, cuyo próximo titular será elegido mediante este concurso. Consultada por una eventual inhabilidad, Donoso sostuvo que no existe una causal que le impida participar.