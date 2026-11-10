EXCLUSIVO | Fatal atropello en el Monumental: Fiscalía pide 15 años de cárcel para cada uno de los dos carabineros acusados

10 nov. 2026 - 15:45 hrs.

Por apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones acusó la Fiscalía Oriente al capitán de Carabineros Williams Henríquez Troncoso y al sargento segundo Luis Rojas Salazar. El Ministerio Público solicitó para cada uno 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por los hechos que causaron la muerte de dos personas y otros cinco años de presidio menor en su grado máximo por las lesiones sufridas por otras dos víctimas.

El caso se remonta al 10 de abril de 2025, en las inmediaciones del Estadio Monumental, en la comuna de Macul. Cerca de las 18:15 horas, mientras se disputaba el partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil, se registraban incidentes en el exterior del recinto. En ese contexto, Carabineros desplegó un dispositivo para impedir que hinchas vulneraran el perímetro de seguridad.

Según la acusación —a la que accedió Mega Investiga—, el vehículo táctico blindado, de aproximadamente 7,5 toneladas y con visibilidad limitada, era conducido por el sargento Rojas. El capitán Henríquez, quien se desempeñaba como jefe del dispositivo, viajaba en el asiento del copiloto. Ambos avanzaron por calle Marathon hacia el sur, en contra del sentido del tránsito y sin alertar mediante el sistema sonoro o altavoces a los hinchas que permanecían en el sector.

La Fiscalía sostiene que la maniobra se realizó a una velocidad imprudente y generó un riesgo previsible, dadas las características del vehículo y la cantidad de personas que caminaban y corrían por la calzada y la vereda. Algunas intentaban sobrepasar por la fuerza el prefiltro de seguridad.

“Se hizo a una velocidad imprudente, sin el uso de su sistema sonoro, sin el uso de llamados por altavoces al mantenimiento del orden, en contra del sentido del tránsito, generando condiciones de riesgo previsibles, considerando las características del vehículo, las de la calle donde ocurren los hechos, la cantidad de hinchas que caminaban por esta, los que corrían tanto por la calzada como por la vereda de esta, algunos de los cuales intentaban sobrepasar por la fuerza el prefiltro señalado”, plantea el escrito.

De acuerdo con la acusación, el vehículo arrolló a tres personas e impactó una valla metálica, que golpeó a una cuarta víctima. A raíz de las lesiones por aplastamiento fallecieron Mylan Alexis Liempi Lafuente, de 12 años, y Martina Isidora Riquelme Riquelme, de 18. Otras dos menores de edad resultaron con lesiones leves.

El Ministerio Público afirma que la actuación del equipo táctico infringió el manual de operaciones para el control del orden público, las reglas para el uso de la fuerza y otros protocolos institucionales. Estas normas establecen que los vehículos de apoyo táctico deben actuar con precaución y servir de acompañamiento, sin iniciar persecuciones contra personas que cometen infracciones.

“A pesar de conocer estas reglas, los imputados decidieron emprender labores de persecución para obtener la detención de personas que solo cometían infracciones administrativas, y para restablecer el filtro de seguridad, abusando con ello de su cargo, creando un riesgo no permitido con su obrar resultante en el atropello y muerte de dos víctimas”, señala la acusación.

Para el juicio oral, la Fiscalía ofreció 63 testigos y 39 peritos, además de prueba documental y registros audiovisuales, con los que buscará acreditar la responsabilidad de los dos funcionarios.

En paralelo, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar respecto de un tercer carabinero que viajaba en la parte trasera del vehículo y estaba a cargo de los disuasivos químicos. La Fiscalía señaló que no reunió antecedentes suficientes para formular una acusación en su contra.