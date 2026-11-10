Camionero relata drama que vive por alza de combustible: "No da el costo para el viaje, y nos mantenemos con el sueldo base"

10 nov. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, un camionero de Temuco relató el drama que actualmente vive él y sus colegas por el alza del combustible, y que explica el motivo de la actual paralización de los transportistas a nivel nacional.

"Nos mantenemos con el sueldo base"

El conductor, de nombre Héctor, explicó que "el tema del petróleo es el que nos perjudica a nosotros, porque al dueño del camión no le da el costo para mover el camión a Santiago o cualquier parte de Chile".

Al respecto, aseguró que si el dueño del vehículo "no saca el camión", entonces "no ganamos". Por ello, pueden llegar a pasar varios días sin viajar a otras regiones del país.

"De repente, una semana (parados), porque no da el costo para el viaje. Y nos mantenemos con el sueldo base", sostuvo Héctor.

El trabajador señaló que actualmente recibe el salario mínimo, es decir, $553.000 brutos. "De ahí viene el 10% por viaje. Yo ganaba sobre el millón de pesos y ahora no alcanzamos", explicó.

El camionero agregó que, al alto costo de los combustibles, se suma el encarecimiento de otros servicios básicos.

"Uno tiene que pagar luz, agua, teléfono, la comida, el gas, la locomoción, todas esas cosas. Y todo es más caro. No alcanza", expresó.

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