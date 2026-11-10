Para realizar rituales chamánicos: Aduanas sorprende a sujeto intentando ingresar patas de oso hormiguero

10 nov. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano boliviano fue detenido en el complejo Fronterizo Los Libertadores, en la comuna de Los Andes, luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas descubrieran que intentaba ingresar al país partes de animales protegidos y un ave disecada.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización a un bus, cuando los funcionarios detectaron que uno de los pasajeros ocultaba un bulto entre sus vestimentas. Al revisar su contenido, encontraron dos patas de oso hormiguero y un colibrí disecado, especies cuyo valor fue estimado en $272 mil.

Según consignó el medio SoyChile, el extranjero explicó que los restos de animales serían utilizados en rituales chamánicos con fines medicinales.

Sin embargo, los ejemplares están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su ingreso al país constituye una infracción.

¿Qué sanción recibió el pasajero?

Tras el procedimiento, el hombre fue detenido y posteriormente formalizado por el delito de contrabando en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Como el imputado no registraba antecedentes policiales en Chile, accedió a una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.

Entre las condiciones impuestas, deberá pagar una multa de $524 mil, fijar un domicilio e informar cualquier cambio de residencia. Además, tendrá que consentir la destrucción de las especies que fueron incautadas.