Bruce Willis preocupa por su estado de salud: Revelan nuevos detalles de su deterioro cognitivo

10 nov. 2026 - 16:48 hrs.

Un cambio profundo en su comportamiento y un progresivo aislamiento del mundo exterior marcarían el presente de Bruce Willis.

A tres años de que se conociera su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), el actor de 71 años evidenciaría un importante deterioro cognitivo, de acuerdo con testimonios de personas de su entorno.

“Ha decaído mucho mentalmente y vive en su propio mundo”, aseguró una fuente cercana al protagonista de Duro de matar, según consignó Infobae.

La misma persona describió una escena que reflejaría cómo se encuentra actualmente el intérprete: “A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo observas, parece un hombre de mediana edad perfectamente saludable”.

Los cambios en su personalidad y percepción

Aunque Willis tendría cierta conciencia de que su vida ya no es la misma, no comprendería completamente el alcance de su condición, según el testimonio.

“No habla del tema ni se queja demasiado. Siente que algo está mal, pero no tiene una comprensión cabal de lo que ocurre”, explicó la fuente.

También habría cambiado su forma de relacionarse con los demás. Si antes era reconocido por su energía y personalidad extrovertida, ahora su entorno lo describe como “Mr. Mellow”, debido a una actitud mucho más calmada. “Se ha vuelto más apacible”, agregó el informante.

¿Cuándo fue diagnosticado Bruce Willis?

La familia del actor comunicó su retiro de la actuación en 2022, luego de que recibiera un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta el lenguaje.

Posteriormente, en febrero de 2023, sus cercanos informaron que Willis padecía demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que puede afectar el comportamiento, la personalidad y las capacidades del lenguaje.