"Dominga Lopez, Chileeeeee": Miss Universo Chile se luce en previa al concurso y realiza icónico grito

10 nov. 2026 - 11:21 hrs.

Dominga López comenzó a mostrar sus apuestas de vestuario durante la concentración en Puerto Rico, donde se prepara para competir en la 75.ª edición de Miss Universo 2026.

La representante chilena ha compartido en redes sociales distintos registros de sus primeros días en el certamen, mostrando los looks que ha elegido para las actividades previas a la competencia.

A través de sus publicaciones, la modelo ha exhibido propuestas que combinan elegancia, color y diferentes estilos, generando expectación de cara a la gran final.

El look de Dominga López que llamó la atención en Miss Universo

Entre sus más recientes apariciones, la Miss Universo Chile 2026 destacó con un diseño que mezcla la sofisticación clásica con un toque contemporáneo.

Se trata de un vestido largo de corte sirena en tono negro profundo, completamente adornado con un tradicional estampado de lunares blancos. La propuesta resaltó su figura y apostó por una estética atemporal.

En su aparición ante los medios, realizó además el icónico grito de cada país, que popularizó Emilia Dides.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mundo Miss Brasil (@mundomissbrasil)

Dominga López se prepara para representar a Chile

La expectativa por una nueva corona para Chile estará puesta en Dominga López, quien competirá en la 75.ª edición de Miss Universo. La última vez que el país celebró este triunfo fue hace casi 40 años, cuando Cecilia Bolocco se convirtió en la primera chilena en obtener el título.

La representante nacional buscará repetir aquella hazaña en la ceremonia que se desarrollará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Mega realizará una cobertura especial de su participación y acompañará a la candidata durante esta competencia. La definición será el próximo martes 24 de noviembre y se transmitirá después de Meganoticias Prime.