Bono de $100 mil a transportistas: ¿Se pueden recibir pagos retroactivos si postulas este mes?

10 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Mientras continúan las alzas en el precio de los combustibles, desde abril los propietarios y conductores de taxis, taxis colectivos y vehículos de transporte escolar pueden acceder a un beneficio mensual de $100.000 para la compra de combustible, conocido como Bono a Transportistas 2026.

El aporte se entrega a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles, asociado a la CuentaRUT de BancoEstado, y las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Hay pagos retroactivos del Bono a Transportistas?

Quienes todavía no han realizado el trámite deben tener en cuenta una condición importante: el bono no contempla pagos retroactivos, por lo que no es posible recibir las mensualidades correspondientes a los meses anteriores a la solicitud.

Esto significa que, si una persona solicita el bono durante este mes, no recibirá los montos correspondientes a los meses anteriores en que no había realizado el trámite.

Por lo tanto, la cantidad de pagos que recibirá cada beneficiario dependerá de cuándo presente su solicitud, considerando que el beneficio se extiende hasta diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden recibir el Bono a Transportistas de $100 mil?

El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos de transporte remunerado y a las personas que estos designen como beneficiarias, conocidas como meros tenedores.

Los vehículos considerados que dan derecho a recibir el pago son:

Taxis y taxis colectivos .

y taxis . Vehículos de transporte escolar .

. Vehículos que realizan servicios de transporte de pasajeros entre Arica y Tacna y que forman parte del catastro correspondiente.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Que el vehículo esté vigente en el Registro Nacional de Transporte Público.

Que se mantenga activo en el registro al momento del pago.

Además, si una persona tiene más de un vehículo, puede designar a otra para recibir el bono por alguno de ellos. Sin embargo, cada beneficiario puede recibir como máximo un aporte mensual, aunque esté vinculado a varios vehículos.

En el caso de los conductores designados por el propietario, también deben contar con una licencia profesional vigente que los habilite para conducir el vehículo.

¿Cómo postular al Bono a Transportistas?

La solicitud se realiza por internet a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes, utilizando la ClaveÚnica. Los dueños de vehículos deben ingresar aquí y los conductores designados aquí.

Una vez aprobada la solicitud, el Instituto de Previsión Social (IPS) realiza el pago mediante el Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado, por lo que el dinero no se puede retirar en efectivo, transferir a otras cuentas ni utilizar para compras distintas a combustibles.

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