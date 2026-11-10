Paris Parade 2026: Estos son los nuevos globos gigantes que llegarán a la Alameda

10 nov. 2026 - 12:21 hrs.

El Paris Parade 2026 prepara una nueva edición con importantes novedades y el regreso de algunos de los personajes más queridos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. La celebración contará con nuevos globos gigantes y estará marcada por los aniversarios de varias historias que han acompañado a distintas generaciones.

Entre los principales protagonistas estarán Winnie the Pooh, Rayo McQueen y Mike Wazowski, quienes llegarán a las calles de Santiago en una jornada que promete reunir a miles de familias.

Los nuevos globos que tendrá Paris Parade 2026

Una de las figuras destacadas será Winnie the Pooh, quien este año celebra 100 años desde la publicación de las historias que dieron origen al personaje. El habitante del Bosque de los Cien Acres estará acompañado por sus inseparables amigos Tigger, Piglet, Igor y Christopher Robin.

Otra de las novedades será la presencia de Rayo McQueen. El protagonista de Cars se sumará a la celebración cuando se cumplen 20 años del estreno de la primera película de la franquicia, lanzada en 2006. El corredor número 95 se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de Pixar y posteriormente protagonizó otras dos películas, estrenadas en 2011 y 2017.

A ellos se sumará Mike Wazowski, cuyo globo debutará en el desfile para conmemorar los 25 años de Monsters, Inc., película estrenada en 2001. El personaje de Pixar llegará con su característico sentido del humor y estará acompañado por el recuerdo de su inseparable amigo Sully.

Paris Parade

¿Qué otros personajes estarán en el desfile?

La edición 2026 también tendrá el regreso de un enorme globo inspirado en R2-D2, uno de los personajes centrales de Star Wars. Su participación será una antesala de otro aniversario importante para la franquicia: en mayo de 2027 se cumplirán 50 años del estreno de la primera película creada por George Lucas.

La lista de invitados también contempla a Sebastián, el cangrejo de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; Buzz Lightyear, de Toy Story, y Spider-Man, el superhéroe de Marvel.

Además, la organización adelantó que próximamente anunciará un nuevo personaje de Disney que se incorporará a la celebración. También habrá, por primera vez, una carroza con una gran sorpresa para los asistentes.

¿Cuándo y dónde será Paris Parade 2026?

Bajo el lema "Imagina un mundo mejor", la 15.ª edición de Paris Parade se realizará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.

El recorrido tendrá una extensión de tres kilómetros por la Alameda, desde avenida Salvador hasta el Palacio de La Moneda. La actividad será gratuita y estará abierta a toda la familia.