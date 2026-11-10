Tienda de artículos de computación lanza venta de bodega: Descuentos llegan hasta el 90% en productos

10 nov. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida tienda de tecnología y artículos de computación, SP Digital, anunció a través de sus redes sociales y página web el inicio de una venta de bodega presencial que ofrece cientos de productos con descuentos de hasta un 90% en su precio original.

El evento comenzó de forma oficial y se extenderá en su local físico de la Región Metropolitana, convirtiéndose en una oportunidad esperada por los entusiastas de la tecnología en un contexto delicado para el rubro, donde los precios del hardware para computadores han experimentado alzas exponenciales por la demanda global de inteligencia artificial, como el caso de las memorias RAM, que han subido entre un 400% y un 600% desde 2025, según medios especializados.

¿Dónde es la venta de bodega y en qué horarios atiende?

Para acceder a las promociones y adquirir los artículos en remate, los interesados deben acudir directamente a la sucursal de la empresa, ubicada en Padre Mariano 356, comuna de Providencia, cerca de la estación de metro Pedro de Valdivia. La atención es de 09:00 a 18:30 horas.

Algunos de los productos y ofertas destacadas

La lista de artículos en remate incluye desde componentes internos hasta periféricos de marcas reconocidas como ASUS, Razer, Kingston, Intel y Samsung. Entre las oportunidades más atractivas presentes en la liquidación destacan:

Procesador Intel Core i7-12700 (LGA 1700): $299.990 (Precio de referencia sobre $350.000).

Notebook Asus ExperBook B5 16" (OLED, Intel i7, 16GB RAM, 1TB SSD): $1.155.990.

Teclado Gamer Razer Huntsman Mini (60%, Switch Red): $89.990.

Monitor Gamer Asus TUF Curved 34" (WQHD, 200Hz) [Caja Abierta]: $249.990.

Mouse Gamer Razer Cobra: $44.990.

Antivirus Norton 360 Standard (1 Dispositivo, 1 Año): $990.

¿Cómo consultar el listado completo?

Quienes deseen revisar la totalidad de los artículos en remate, que incluyen fuentes de poder, refrigeraciones líquidas, sillas gamer, componentes de almacenamiento y accesorios, pueden verificar el catálogo actualizado directamente en el sitio web de SP Digital o asistir de manera presencial al local de Padre Mariano antes del cierre de stock.