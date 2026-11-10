¿Posibilidades de reconciliación? Leo Rey rompe el silencio antes de audiencia por querella de Alexítico

10 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Leo Rey se refirió a la querella presentada en su contra por Alexítico, fundador de La Noche, en la antesala de la audiencia fijada para este martes 10 de noviembre en el Centro de Justicia de Santiago.

El cantante abordó el conflicto con su antiguo compañero y aseguró que nunca tuvo la intención de dañar su honra. Además, manifestó su disposición a conversar y alcanzar un eventual acuerdo, pese a las diferencias que mantienen desde el quiebre de su relación profesional.

La acción judicial fue declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y apunta al delito de injurias graves con publicidad.

La declaración de Leo Rey antes de la audiencia

La controversia se originó luego de que Leo Rey gritara "Chúpalo Alexítico" durante su presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O'Higgins. Posteriormente, el cantante volvió a referirse a su excompañero en distintos espacios de redes sociales.

Al ser consultado por la posibilidad de que sus dichos fueran considerados un daño a la honra, Leo Rey descartó que esa fuera su intención y explicó que sus declaraciones estaban relacionadas con el quiebre de la amistad y el proyecto musical que ambos compartieron.

"No, para nada, nunca fue la intención, de todas maneras siempre tuve las ganas de que él se acercara a mí, de que conversáramos, de que nos diera una explicación, quizás siempre dejé la puerta abierta también a una posible vuelta, un nuevo reencuentro", sostuvo.

Luego agregó: "No hay un rencor de mi parte así como para herir o dañar la honra de alguien. Simplemente fue que el silencio a mí también me dio mucha rabia de todos estos años de no decir nada, de no responder a las cosas que a mí me tenían con la duda y la incertidumbre de todo lo que pasó".

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Alexítico, el exintegrante de La Noche se mostró abierto a esa alternativa y señaló que todavía existe espacio para conversar.

"Mira, la vida es una sola, he aprendido que hay que vivirla, hay que disfrutarla, amar el momento que tenemos y siempre hay espacio para conversar y para cerrar las rencillas", expresó.

"Él no ha salido a enfrentar la situación ni a decir algo"

Sin embargo, también cuestionó que su antiguo compañero no se haya referido directamente al conflicto: "Claro, pero es que él no ha declarado, yo no lo he escuchado, he escuchado que habla más otra gente de su alrededor que él mismo".

En esa línea, agregó que espera una explicación sobre lo ocurrido con la agrupación: "Él no ha salido a enfrentar la situación ni a decir algo con respecto a lo que yo tengo comprimido en mi pecho, que es lo que pasó con el proyecto La Noche, que fue algo muy grande y que dio muchos frutos y que lamentablemente solamente fueron para él".

En primera instancia, el tribunal buscará que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre, consultará a Leo Rey si admite responsabilidad por los hechos o si solicita la realización de un juicio.