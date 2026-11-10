Paro de camioneros: Buses interurbanos se únen a bloqueo de Ruta 5

10 nov. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes 10 de noviembre, quedó en evidencia cómo unos buses interurbanos se unieron al paro de camioneros en una ruta de la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

En las imágenes registradas en el matinal "Mucho Gusto", se aprecia uno de los buses en diagonal, ocupando la totalida de las pistas de la Ruta 5.

Según se informó en el programa, los vehículos que buscan acceder a Santiago no han podido hacerlo en los últimos minutos debido a este hecho. Esto ha provocado una alta congestión en ese sector de la RM.

Ante esta situación, funcionarios de Carabineros se hicieron presentes en el lugar para verificar lo sucedido. De hecho, luego de unos minutos, el bus que permanecía en diagonal tuvo que cambiar de posición para despejar la vía.

El reclamo por alza en el precio de los combustibles

En medio del paro de camioneros, el ministro Martín Arrau realizó un punto de prensa señalando que posibles cortes en las rutas afectan a las personas que van hacia sus casas o lugares de trabajo.

Las protestas se producen luego de un inminente alza que se espera para este jueves 12 de noviembre, que podría ser de hasta $90 en el diésel.

Los camioneros han indicado que producto de los constantes aumentos, han tenido que desembolsar grandes sumas de dinero para poder trabajar, lo que consideran insostenible.

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