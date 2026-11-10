Alta congestión y tacos kilométricos en medio de movilización de camioneros en diversas rutas de Chile

10 nov. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Distintos gremios de camioneros iniciaron una movilización a partir de las 00:00 horas de este martes 10 de noviembre en distintas rutas del país en reclamo por las constantes alzas en el valor de los combustibles.

Lo anterior ha provocado que las personas que van hacia sus lugares de trabajo o realizar trámites en horas de esta mañana se encuentren con pistas interrumpidas en las carreteras, por ejemplo, en la Ruta 68 hacia Valparaíso.

También se registran bloqueos en la Ruta 5 a la altura de Paine y San Bernardo, como también en la Ruta 5 Sur en el sector de Linderos.

Tacos kilométricos

Una imagen áerea captada por un dron de Meganoticias logró captar un taco kilométrico en la Ruta 68 debido a camiones que se encuentran ocupando parte de las vías.

De acuerdo a lo anterior, desde TransporteInforma han señalado que en varios puntos hay personal de Carabineros y llaman a transitar con precaución.

Reclamos por alzas en el precio de combustibles

Si bien ENAP aún no ha informado alguna variación en el valor de los combustibles, se espera que el jueves 12 de noviembre se genere un nuevo aumento, que podría alcanzar los $90 en el caso del diésel.

En este sentido, el Gobierno anunció un proyecto de ley que busca que en los próximos tres meses el alza no sobrepase los $20.

No obstante, la medida ha sido insuficiente para los gremios. Freddy Martínez, presidente de Camioneros Zona Centro, indicó que "es una buena señal, aunque tardía".

Es por esta razón que desde las 00:00 horas de este martes comenzó una movilización en diversas rutas del territorio nacional.

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