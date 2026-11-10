Doble campeona olímpica sufre serias quemaduras tras incendio en su departamento: Está grave

10 nov. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Maria Shurochkina, deportista rusa de 31 años y doble campeona olímpica de natación artística, se encuentra hospitalizada en estado grave luego de sufrir un accidente doméstico en su departamento en Moscú.

La atleta sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo y fue trasladada de urgencia al Instituto de Investigación de Medicina de Emergencia Sklifosovsky, donde permanece internada en una unidad de cuidados intensivos.

Incendio en su departamento

El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando Shurochkina intentaba rellenar una chimenea de bioetanol en su departamento, ubicado en el piso 17 de un edificio residencial de la capital rusa, informó The Sun.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por la prensa local, la deportista habría vertido el líquido inflamable sin apagar previamente la chimenea. En ese momento, las llamas alcanzaron su ropa y se propagaron a objetos y muebles cercanos.

La nadadora consiguió salir por sus propios medios del departamento, aunque presentaba quemaduras y se encontraba en estado de shock. Vecinos que escucharon sus gritos dieron aviso a los servicios de emergencia y la encontraron en las escaleras del edificio.

¿Cuál es el estado de salud de Maria Shurochkina?

La preocupación por la salud de la deportista aumentó luego de que Mash informara que las quemaduras alcanzaban el 32% de su cuerpo y que su condición había pasado de moderada a grave.

Su hermana, la cantante rusa Nyusha, entregó una actualización sobre su estado de salud el lunes 9 de noviembre. A través de sus redes sociales confirmó que Maria permanece en cuidados intensivos, pero aseguró que se encuentra estable y que las quemaduras no afectaron su cabeza ni su rostro.

"Maria está ahora en cuidados intensivos. La cabeza y el rostro no resultaron afectados, pero tiene quemaduras en el cuerpo. Su estado es estable. Nuestra familia está muy agradecida por el apoyo", comunicó.

Por su parte, la Federación Rusa de Deportes Acuáticos confirmó que estaba al tanto de su hospitalización y que había establecido contacto con el hospital y la familia para ofrecerles apoyo. "Le deseamos a María mucha fuerza y una pronta recuperación", señaló el organismo.

¿Quién es Maria Shurochkina?

Maria Shurochkina es una de las figuras destacadas de la natación artística rusa. Durante su carrera consiguió dos medallas de oro olímpicas consecutivas: la primera en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y la segunda en Tokio 2020, cuya realización se concretó en 2021 debido a la pandemia.

A esos logros se suman 11 títulos mundiales, que la convirtieron en una de las deportistas más laureadas de su disciplina. La nadadora se retiró de las competencias hace aproximadamente cuatro años y posteriormente continuó vinculada al espectáculo, participando en producciones de teatro acuático y desarrollando habilidades en la danza.

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