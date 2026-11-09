Marité Matus le envió mensaje a Arturo Vidal tras levantar nuevo título de Colo Colo

09 nov. 2026 - 17:29 hrs.

Marité Matus se sumó a las celebraciones de Colo Colo tras su nuevo título y aprovechó para enviarle un especial mensaje de felicitaciones a su expareja y padre de sus hijos, Arturo Vidal.

El mediocampista fue uno de los protagonistas de la consagración del Cacique, que este domingo se quedó con la Liga de Primera tras vencer por 2-1 a Ñublense en Chillán, resultado que le permitió asegurar la estrella número 35 de su historia en la liga.

El mensaje de Marité Matus a Arturo Vidal tras el título de Colo Colo

A través de una historia en Instagram, la empresaria publicó un video del momento en que el volante levantó la copa junto al equipo, acompañándolo con una breve, pero significativa frase: "Orgullosos de ti".

En el registro también se escucharon las voces de personas de su círculo cercano, quienes celebraron el logro del futbolista con expresiones como "Grande Arturo" y "Qué buena".

Cabe recordar que, aunque terminaron su relación hace varios años, Matus y Vidal mantienen una buena relación, fruto de los tres hijos que comparten.

En distintas ocasiones, la empresaria ha manifestado públicamente su apoyo al futbolista, especialmente en momentos importantes de su carrera deportiva.

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