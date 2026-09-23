"Así cualquiera se derrite": El tierno gesto de "Monito" Vidal con su mamá, Marité Matus

23 sept. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

Alonso Vidal, el mayor de los tres hijos de Arturo Vidal y Marité Matus, tuvo un tierno gesto con su madre. El joven, conocido cariñosamente como "Monito" Vidal, le regaló un ramo de flores amarillas.

El momento fue compartido por la propia Marité Matus a través de sus historias de Instagram, acompañado de un mensaje en que elogió al joven: "Qué lindo detalle de mi hijo, así cualquiera se derrite".

El gesto coincide con una tendencia que cada año cobra protagonismo en redes sociales durante el inicio de la primavera.

La tradición de regalar flores amarillas

La tendencia a la que se sumó el joven de 17 años es un fenómeno viral en redes sociales, especialmente en TikTok, inspirado en la canción de la serie argentina Floricienta. La versión chilena de la teleserie se transmitió bajo el nombre de Floribella y tuvo como protagonista a Mariana Derderián.

El coro de la canción "Flores amarillas" interpretada por Floricienta y su banda, reza:

"Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas"

De ahí la tradición que vincula el acto de regalar flores amarillas con la llegada de la primavera y que se suele realizar cada 21 de septiembre.