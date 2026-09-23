Confirmado | Cuánto cuesta sacar la licencia de tripulante de cabina en Chile en 2026: aranceles, curso CIAC y otros costos

23 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Convertirse en tripulante auxiliar de cabina en Chile requiere una inversión económica significativa que combina la formación en un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), la evaluación médica aeronáutica, los aranceles fijados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la emisión de la licencia oficial.

El costo total aproximado se sitúa entre $1.640.000 y $3.775.000, dependiendo del centro de instrucción elegido y de los planes específicos que ofrece cada institución. Los aranceles públicos, en cambio, están regulados por el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos (DAR 50) y se actualizan periódicamente por variaciones del IPC.

Estos son los detalles económicos y qué cubre cada concepto.

¿Cuál es la inversión total aproximada?

Sumando todos los conceptos vinculados al proceso de certificación, el rango de referencia es:

Costo mínimo aproximado : alrededor de $1.640.000 .

: alrededor de . Costo máximo aproximado: alrededor de $3.775.000.

La diferencia entre ambos extremos depende principalmente del precio del curso en el CIAC, que es el ítem de mayor peso y de mayor variabilidad. Los aranceles públicos (DGAC) son relativamente estables entre postulantes y representan solo una fracción menor del costo total.

¿Cuánto cuesta el curso en un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC)?

El curso formativo en un CIAC certificado es la mayor inversión del proceso. Los rangos de referencia van desde $1.500.000 hasta $3.500.000, dependiendo del centro elegido, la duración del programa (habitualmente entre 4 y 8 meses) y los recursos didácticos incluidos.

El costo del curso cubre habitualmente:

Formación teórica y práctica en los módulos exigidos por la DGAC.

en los módulos exigidos por la DGAC. Uso de simuladores de cabina a escala real (mock-ups) para prácticas de evacuación.

(mock-ups) para prácticas de evacuación. Uso de fosa o piscina de ditching para las prácticas de amarizaje.

para las prácticas de amarizaje. Material de estudio impreso o digital.

impreso o digital. Prácticas de combate contra incendios reales con equipos de respiración autónoma.

con equipos de respiración autónoma. Entrenamiento en primeros auxilios, uso de desfibriladores y reanimación.

Es importante verificar previamente que el CIAC elegido esté certificado por la DGAC, ya que solo los egresos de centros habilitados son reconocidos oficialmente para rendir los exámenes estatales.

¿Cuánto cuesta la Certificación Médica Aeronáutica (CMA)?

La CMA Clase 2 es una batería completa de exámenes médicos que evalúan la aptitud psicofísica del postulante. Su costo aproximado va desde los $40.000 hasta los $80.000, dependiendo del centro examinador.

El proceso incluye:

Exámenes oftalmológicos (agudeza visual, discriminación de colores).

(agudeza visual, discriminación de colores). Exámenes audiológicos (agudeza auditiva y evaluación de senos paranasales).

(agudeza auditiva y evaluación de senos paranasales). Electrocardiograma basal.

basal. Análisis de laboratorio.

Evaluación clínica general con el médico examinador.

La CMA puede rendirse en el Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAE) de la Fuerza Aérea o en centros examinadores acreditados por la Sección Medicina de Aviación (MEDAV) de la DGAC.

¿Cuánto cuestan los exámenes de la DGAC?

Los aranceles públicos por concepto de examinación estatal están tasados en el DAR 50 y se dividen en dos conceptos:

Derecho de examen teórico DGAC : entre $30.000 y $45.000 . Cubre la examinación teórica centralizada frente a inspector de la DGAC.

: entre . Cubre la examinación teórica centralizada frente a inspector de la DGAC. Derecho de prueba práctica de pericia: entre $50.000 y $100.000. Cubre la fiscalización en terreno y la evaluación de maniobras de evacuación y ditching en maquetas.

Estos aranceles son fijados por el Departamento Comercial de la DGAC y se actualizan trimestralmente por resoluciones exentas del organismo.

¿Cuánto cuesta la emisión de la licencia?

Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la emisión formal de la licencia y su registro en el Sistema Informático de Personal Aeronáutico (SIPA) tiene un arancel público que va desde los $20.000 hasta los $50.000. Este cobro está estipulado en el Artículo 43 del DAR 50.

Con este pago la persona recibe la credencial oficial con firma electrónica y queda inscrita como tripulante auxiliar de cabina habilitado ante la DGAC.

¿Hay costos adicionales por la habilitación de tipo?

Sí. La licencia genérica de tripulante auxiliar de cabina no habilita a volar comercialmente por sí sola. Para operar en aerolíneas, la persona necesita una habilitación de tipo por modelo de aeronave (por ejemplo, Airbus A320 o Boeing 737).

Estos costos suelen ser asumidos por la propia aerolínea empleadora como parte del proceso de inducción del personal recién contratado. Sin embargo, en algunos casos las escuelas de aviación ofrecen paquetes previos que incluyen entrenamiento en habilitación de tipo, que se cobran aparte del curso base del CIAC.

¿Los costos incluyen la renovación anual de competencias?

No. Los rangos anteriores corresponden solo al proceso inicial de certificación. Una vez obtenida la licencia, el tripulante debe asumir costos adicionales periódicos para mantenerla vigente:

Cada 12 meses : entrenamiento formal de evacuación y ditching.

: entrenamiento formal de evacuación y ditching. Cada 12 a 24 meses : renovación de la Certificación Médica Aeronáutica.

: renovación de la Certificación Médica Aeronáutica. Cada 36 meses: verificación periódica de competencias ante la autoridad aeronáutica.

Estos costos recurrentes son habitualmente asumidos por la aerolínea empleadora cuando el tripulante ya está en actividad comercial, pero deben ser cubiertos personalmente por quienes están fuera del sistema activo y buscan reincorporarse.

¿Existen becas o financiamiento para el curso?

Los cursos de tripulante auxiliar de cabina no forman parte del sistema tradicional de educación superior chileno, por lo que no son elegibles para becas estatales como la Beca Bicentenario ni para el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Algunos CIAC ofrecen planes de financiamiento propios con cuotas mensuales durante o después del período lectivo. También algunos ofrecen convenios con instituciones financieras para créditos educativos privados. Se recomienda revisar cuidadosamente las tasas de interés y los plazos antes de comprometerse.

¿Por qué es una inversión importante?

El costo total del proceso puede resultar significativo, pero corresponde a una habilitación técnica de alta especialización. La licencia no es solo una credencial: certifica competencias en seguridad de vuelo, contención de emergencias, primeros auxilios de nivel avanzado y manejo de situaciones críticas.

Además, el tripulante habilitado puede acceder a empleo formal en aerolíneas nacionales e internacionales, con acceso a beneficios como escala salarial regulada, viáticos, cobertura médica, y en algunos casos, beneficios de viaje para el trabajador y su familia.

¿Dónde consultar el arancel oficial actualizado?

Los aranceles públicos vigentes están publicados en el sitio oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la sección de licencias aeronáuticas. Los costos privados de los CIAC se consultan directamente con cada centro certificado.

Nota importante: los rangos entregados en esta nota son referenciales y pueden variar según el CIAC elegido, la ubicación geográfica y la fecha exacta del trámite. Antes de comprometerse económicamente, se recomienda solicitar cotizaciones formales por escrito a los centros de instrucción y consultar los aranceles vigentes en la DGAC.