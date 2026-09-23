Cerraba su botillería y banda la subió a un auto a la fuerza: ¿Qué se sabe del secuestro a trabajadora en Independencia?

23 sept. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Son pocos los detalles que se conocen del secuestro de una mujer ocurrido la madrugada de este miércoles mientras cerraba su botillería en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La víctima, de 36 años, fue abordada por un grupo de desconocidos y subida a la fuerza a un vehículo. Posteriormente, fue encontrada en la comuna de Colina.

¿Qué se sabe de la dueña de la botillería secuestrada?

El hecho ocurrió pasadas las 00:00 horas, en un local ubicado en calle Enredaderas, donde la víctima estaba con una de sus trabajadoras terminando la jornada.

"Todo fue muy rápido, porque nosotras ya estábamos cerrando el negocio. De ahí, llegaron unos sujetos y se llevaron a mi jefa", relató la trabajadora a Meganoticias.

De acuerdo con Carabineros, la víctima, de nacionalidad peruana y con su situación migratoria al día, fue abordada por cuatro personas que llevaban los rostros cubiertos.

La banda portaba armas de fuego y obligó a la dueña de la botillería a subir a un vehículo. Por ahora, no hay más información sobre el automóvil utilizado.

Víctima fue encontrada en Colina

Tras presenciar el hecho, la trabajadora llamó de inmediato a Carabineros, lo que permitió iniciar la búsqueda de la víctima y los responsables.

Durante la madrugada, la mujer, con antecedentes policiales, aunque nada pendiente, fue encontrada en Colina y trasladada hasta el SAR de la comuna para verificar su estado de salud.

"Nunca la he escuchado tener problemas o algo así"

La trabajadora aseguró que no sabía de amenazas o conflictos que involucraran a la víctima. "Lo veo muy sospechoso y complicado, porque nunca la he escuchado tener problemas o algo así", afirmó.

Además, sostuvo que la botillería tampoco había sufrido robos anteriormente: "Nunca le han entrado a robar ni nada".

El caso fue comunicado a la Fiscalía ECOH, que ordenó que la investigación quedara a cargo de la BIPE Antisecuestros de la PDI.