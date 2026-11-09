PriceSmart reveló los precios que tendrán sus membresías en Chile: Así funcionará el sistema de compras en el supermercado

09 nov. 2026 - 17:03 hrs.

La cadena de supermercados PriceSmart alista su gran apertura en Chile con la primera de sus dos ubicaciones en nuestro país. Será la sucursal de Las Condes la que comenzará a operar y, posteriormente, un local en la comuna de Pudahuel.

Con presencia en 13 países de Latinoamérica y el Caribe, la empresa no funciona como un supermercado tradicional, ya que el sistema para comprar en sus franquicias es a través de membresías.

Por esto, la compañía reveló los precios que tendrán este sistema, que permitirán acceder a los productos y beneficios que ofrece PriceSmart.

¿Qué precios tendrán las membresías de PriceSmart y cómo funcionarán?

PriceSmart opera con un sistema de membresía para poder ingresar y comprar productos y servicios. El pago es anual y dieron a conocer que va desde los $55.000 a los $90.000.

Hay cuatro categorías disponibles con diferentes características, siendo, según la empresa, la más vendida la Diamond Platinum. Estos son sus respectivos valores:

Diamond: $55.000

Diamond Platinum: $90.000

Business: $55.000

Business Platinum: $90.000

Destaca que las membresías Diamond permiten agregar un miembro adicional, mientras que las Business tienen el mismo sistema, pero se puede agregar hasta 3 adicionales con un costo extra.

Una vez adquirida la membresía, los socios podrán utilizarla desde la apertura de la primera sucursal, que estará en el Mall Plaza Los Dominicos. Además, es internacional y sirve para comprar de manera presencial o en línea.

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