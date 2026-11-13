Buque impacta crucero con 130 pasajeros a bordo y lo deja parcialmente sumergido en Estados Unidos

13 nov. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un buque tanquero impactó este viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, por lo que varios pasajeros fueron rescatados de las aguas del río Misisipi.

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, según reportes de prensa.

Imágenes de la televisión local WDSU muestran al crucero parcialmente sumergido, con algunos pasajeros en el agua.

De acuerdo con declaraciones del vicegobernador Billy Nungesser a esa cadena, al menos 12 personas fueron extraídas del agua y hay buzos trabajando en la zona.

"Nuestra prioridad es la seguridad de todos los pasajeros"

La operadora del crucero, American Cruise Lines, confirmó en un comunicado que su "crucero fluvial, American Heritage, sufrió una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans".

También señaló que se trabaja en coordinación con la Guardia Costera y las autoridades locales. "Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", añade el comunicado.

El vicegobernador dijo estar preocupado, porque usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

"Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia", informó el Puerto de Nueva Orleans en una declaración a medios de prensa.

"Se trata de un incidente en curso que aún está en desarrollo. El número de heridos y la causa de la colisión aún no se han confirmado", concluyó.

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