"Bye bye, rulitos": Joche Bibbó se rapó para realizarse un implante capilar y mostró radical cambio de look

13 nov. 2026 - 19:41 hrs.

Sorpresa causó Joche Bibbó entre sus seguidores de redes sociales luego de mostrar el radical cambio de look al que se sometió para realizarse un implante capilar.

El argentino compartió un video en Instagram en el que explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y mostró la primera etapa del procedimiento: cortarse el cabello lo más corto posible antes de la intervención.

¿Por qué Joche Bibbó decidió realizarse un implante capilar?

En el registro, el exchico reality contó que "hace rato que vengo sintiendo menos densidad en mi cabeza, menos volumen, me ponía un poco más inseguro, ya que estaba perdiendo bastante el pelo".

Según relató, decidió acudir a un centro especializado en tratamientos capilares llamado Hair Recovery, donde finalmente optó por realizarse un implante.

Aunque aclaró que no era obligatorio raparse por completo para someterse a la intervención, comentó que el equipo le recomendó llevar el cabello lo más corto posible. Por eso, antes de comenzar el procedimiento, mostró cómo se despedía de sus característicos rulos.

"Ya está, necesito una peluca nueva. Bye bye, rulitos", comentó entre risas antes de mostrar el resultado.

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¿Cuántos folículos se implantará Joche Bibbó?

Después de compartir el video, Joche abrió una ronda de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus seguidores sobre el procedimiento.

Una de las consultas estuvo relacionada con el precio del implante capilar. Al respecto, explicó que el valor depende de la cantidad de folículos que se necesiten o se quieran implantar y aseguró que "no es tan caro como uno imagina".

En cuanto a su intervención, reveló que inicialmente pidió que le implantaran 4.000 folículos, pero finalmente le informaron que solo podían colocarle 2.000.

También respondió preguntas sobre el dolor y la recuperación. Según contó, el procedimiento no duele y es ambulatorio, por lo que no requiere hospitalización. Respecto al regreso a la actividad física, señaló que después de siete días ya podría volver al gimnasio.

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