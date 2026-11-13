Temblor se registra en la zona sur: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

13 nov. 2026 - 21:09 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes 13 de noviembre, a las 20:55 horas, un temblor de magnitud 4,6 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 91 km al oeste de Lebu, en la región de Biobío, con una profundidad de 20 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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