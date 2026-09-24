El "Chureja" queda en prisión preventiva como segundo imputado por caso de Carabinero asesinado en Renca

24 sept. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Alejandro Valdivia Erazo, conocido como “Chureja”, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado este jueves por su presunta participación en el robo con homicidio del carabinero Alejandro Ortiz Bastías, ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

El imputado es sindicado como uno de los tres presuntos autores materiales del crimen del funcionario policial, quien se encontraba de franco al momento de ser atacado.

La información fue confirmada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Chile, Región Metropolitana, a través de su cuenta oficial de X. El tribunal estableció un plazo de investigación común de 120 días.

“Chureja” es formalizado por homicidio de carabinero

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Valdivia Erazo fue detenido durante la jornada del miércoles en la comuna de Estación Central, cuando personal motorizado de la 21ª Comisaría lo fiscalizó en el sector de Plaza Chile-España.

El sujeto, de 29 años, mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con homicidio, luego de que se estableciera su presunta participación en el crimen del funcionario policial.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la justicia y formalizado este jueves, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

“Denis” también permanece en prisión preventiva

La detención y formalización de “Chureja” se suma a la situación de Demmis Alexei Barrera Alarcón, conocido como “Denis”, quien quedó en prisión preventiva el pasado 13 de septiembre.

Barrera fue formalizado luego de confesar su participación en el homicidio. En ese contexto, habría señalado que fue él quien disparó en primera instancia contra el funcionario de Carabineros.

Ambos imputados permanecen sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa la investigación para esclarecer la dinámica del ataque y establecer las responsabilidades de los involucrados.

El homicidio del carabinero en Renca

El crimen ocurrió durante la noche del 27 de agosto, cuando el cabo 2° Alejandro Ortiz Bastías, de 32 años, se encontraba de franco en la comuna de Renca.

Según los antecedentes preliminares, el funcionario fue abordado por un grupo de sujetos en medio de un presunto intento de robo de su camioneta. Durante el ataque, recibió disparos que le provocaron la muerte.

La investigación es encabezada por el Ministerio Público, a través del equipo ECOH, en coordinación con personal especializado de Carabineros. Con la formalización de este jueves, la causa suma un segundo imputado en prisión preventiva, mientras las diligencias continúan para identificar y determinar la participación de los otros presuntos involucrados.