Capacidad para 426 pasajeros y alcanzan una velocidad de 120 km/h: Así son los nuevos trenes chinos que reforzarán servicio de EFE

24 sept. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) presentó cuatro nuevos trenes que reforzarán los servicios de pasajeros de la zona sur del país.

Las unidades fueron fabricadas por el consorcio chino CRRC-Sifang y corresponden al modelo SDF, actualmente utilizado en servicios de pasajeros de La Araucanía.

La compra significó una inversión de US$26 millones, a la que se agregan otros US$2,8 millones destinados a repuestos estratégicos.

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Los equipos llegaron al puerto de San Antonio desde Qingdao, China, y luego fueron trasladados a Santiago, al taller de la Maestranza San Eugenio, donde deberán completar diferentes pruebas antes de entrar en servicio.

¿Cómo son los cuatro nuevos trenes?

Cada tren puede transportar hasta 426 personas y puede alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h.

Además, se incorporan sistemas de seguridad operacional, videovigilancia y monitoreo en tiempo real conectado con la Central de Tráfico de EFE.

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También cuentan con pantallas digitales y sistemas de megafonía para informar a los pasajeros durante los viajes.

En cuanto a la accesibilidad, incluyen espacios y equipamiento para personas con movilidad reducida, además de un baño con accesibilidad universal.

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Actualmente, los trenes se están evaluando, con pruebas estáticas que serán seguidas por ensayos dinámicos en las vías.

Tras completar esas etapas, cada unidad deberá realizar una marcha blanca de 2.000 kilómetros antes de empezar a operar comercialmente. Se prevé que los trenes entren en servicio el primer trimestre de 2027.

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"Una demanda que ha ido creciendo"

El presidente del directorio de EFE Sur, Jorge Sabag, afirmó que estos nuevos trenes "nos permitirán seguir fortaleciendo la operación ferroviaria en el sur de Chile y prepararnos para una demanda que ha ido creciendo en nuestros distintos servicios".

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, indicó que la incorporación de estas máquinas busca "entregar mejores alternativas de movilidad a las personas" para que el ferrocarril "siga creciendo y que quienes lo utilizan puedan contar con un servicio seguro, cómodo y confiable".

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