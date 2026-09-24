Muere a los 82 años Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP

24 sept. 2026 - 16:15 hrs.

El fútbol chileno y el transporte regional están de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, reconocido empresario microbusero y presidente de Santiago Wanderers de Valparaíso, quien murió a los 82 años.

El dirigente deportivo se encontraba internado en la Clínica Reñaca, recinto asistencial donde permanecía en estado de máxima gravedad.

Sánchez desarrolló una extensa trayectoria ligada al fútbol nacional y al transporte en la Región de Valparaíso, convirtiéndose en una figura reconocida tanto en el ámbito empresarial como deportivo.

¿Quién fue Reinaldo Sánchez?

Reinaldo Sánchez fue un destacado empresario del transporte regional, conocido por su vínculo con el rubro microbusero en Valparaíso.

En el ámbito deportivo, tuvo una extensa carrera dirigencial, siendo propietario y presidente de Santiago Wanderers, uno de los clubes tradicionales del fútbol chileno.

Su relación con el cuadro porteño lo convirtió en una figura relevante para la institución, donde encabezó la dirigencia del equipo.

Reinaldo Sánchez presidió la ANFP entre 2001 y 2006

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue su paso por la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Sánchez encabezó el organismo entre 2001 y 2006, período en el que estuvo al mando de la administración del fútbol profesional chileno.

Su fallecimiento marca el adiós a un histórico dirigente deportivo, cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a Santiago Wanderers y al desarrollo del transporte en la Región de Valparaíso.

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