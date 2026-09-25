Balance del temporal en la zona sur: Más 400 personas damnificadas y 770 viviendas con daños

25 sept. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 400 damnificados y 770 viviendas con daños de diversa gravedad han sufrido los efectos del temporal que se ha registrado en la zona sur del país durante esta semana.

Según el último balance de Senapred, con información recopilada hasta las 05:30 horas de este viernes 25 de septiembre, la región de La Araucanía es la más afectada.

Personas damnificadas y viviendas con daños

El temporal ha dejado 400 personas damnificadas, 31 albergadas y 9.400 aisladas en La Araucanía. Otras 5 personas damnificadas y 44 aisladas se han contabilizado en la región de Biobío.

El sistema frontal además ha provocado daños en viviendas. En total, el balance registra 143 inmuebles con daño mayor y 629 con daño menor.

En detalle, La Araucanía concentra 126 viviendas con daño mayor y otras 195 con daño menor, según el balance. En Biobío se reportan 430 casas con daño de menor gravedad, además de otras 120 en evaluación.

En Los Ríos hay una vivienda que sufrió daños de mayor consideración y 160 están en evaluación; Los Lagos registra un inmueble con daño menor; y Ñuble, en tanto, se contabilizan tres viviendas con daño menor.

El balance de Senapred señala que, hasta el momento del reporte, no hay personas lesionadas, desaparecidas ni fallecidas producto de la emergencia.

Todo sobre El Tiempo