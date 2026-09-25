Violenta colisión en Gran Avenida deja vehículos con graves daños y personas lesionadas

25 sept. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en la intersección de Gran Avenida con Salesianos, en la comuna de Santiago, dejando personas lesionadas y provocando la interrupción del tránsito hacia el norte.

El hecho ocurrió cerca de las 3:20 horas, cuando, por causas que deberán ser determinadas, dos vehículos colisionaron con gran fuerza.

Producto del impacto, uno de ellos terminó completamente volcado sobre la calzada, mientras que un Toyota RAV4 también sufrió importantes daños y posteriormente fue retirado mediante una grúa.

Cámaras del sector permitirán esclarecer el accidente

El automóvil que quedó volcado presentaba graves daños, principalmente en el sector del conductor. Además, tenía los airbags activados y parte de su carrocería quedó completamente destruida.

La fuerza de la colisión también provocó daños en una reja que separa la vereda de la avenida y en un poste ubicado en la intersección.

A raíz del impacto, se registraron complicaciones en el cableado asociado al alumbrado público, por lo que personal especializado trabajaba en el lugar para revisar y asegurar las instalaciones.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las personas involucradas resultaron lesionadas. Hasta el momento, no se ha informado de fallecidos producto del accidente.

La eventual existencia de cámaras de seguridad en el sector podría contribuir a esclarecer cómo ocurrió la colisión.

Mientras continúan los trabajos de emergencia y el retiro de los vehículos, Gran Avenida permanece interrumpida en dirección al norte.