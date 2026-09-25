Gobierno de Santiago impulsa recuperación de fachadas en uno de los sectores más transitados de Estación Central

25 sept. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y vecinos de la comuna, dieron inicio a las obras de recuperación y limpieza de fachadas del sector Terminales.

La iniciativa, financiada por el Gobierno de Santiago, contempla una inversión de $33.443.136 y en su primera etapa permitirá intervenir 48 inmuebles, equivalentes a 4.150 metros cuadrados de fachadas.

“Por este sector transitan cerca de 80 millones de personas al año y el deterioro de sus fachadas genera una sensación de inseguridad y abandono que no merecen ni los vecinos ni quienes diariamente utilizan este punto de la ciudad”, señaló Orrego.

Las obras forman parte de la recuperación del eje Alameda

El gobernador agregó que el proyecto permitirá extender el programa Nueva Alameda hacia este sector y recuperar cerca de 5.000 metros cuadrados de fachadas. Además, destacó la participación de Turbus, que intervendrá el exterior de su terminal como parte de una colaboración público-privada.

Por su parte, el alcalde Felipe Muñoz destacó que la iniciativa no solo busca mejorar la imagen del sector, sino también reforzar las medidas de seguridad que se han implementado en la zona de los terminales de buses.

“No se trata solo de un cambio estético, sino que también es una acción preventiva que se enmarca en todo lo que hemos estado trabajando para este sector de los terminales de buses a través de fiscalizaciones permanentes para aumentar la seguridad de todos quienes viven y transitan por nuestra comuna”, afirmó.

Las obras forman parte de la recuperación del eje Alameda y buscan mejorar las condiciones del espacio público en una zona estratégica para la movilidad de la capital, donde confluyen terminales de buses, comercio y servicios.

El consejero regional José Pablo Soto destacó que estas intervenciones también pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes viven y transitan por el sector, mientras que vecinos valoraron el cambio de imagen que tendrá el barrio.