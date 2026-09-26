Así será el aeropuerto más grande del mundo: Tendrá capacidad para 260 millones de pasajeros al año

26 sept. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Dubái avanza en la construcción de un gigantesco aeropuerto que, una vez terminado, está proyectado para convertirse en el más grande del mundo.

Se trata del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, ubicado al sur de Dubái, que actualmente funciona como aeropuerto secundario de la ciudad y que será ampliado para transformarse en el principal centro aéreo del emirato.

El megaproyecto contempla una superficie de 70 kilómetros cuadrados y una capacidad final para recibir más de 260 millones de pasajeros al año. También contará con cinco pistas paralelas y cuatro grandes áreas de embarque, con más de 400 puertas de contacto en su configuración proyectada.

La magnitud del proyecto se puede dimensionar al compararlo con el actual Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB): Al Maktoum tendrá una superficie equivalente a unas cinco veces la del actual terminal aeroportuaria. DXB, uno de los aeropuertos con mayor tráfico internacional del mundo, recibió 92,3 millones de pasajeros durante 2024.

Un aeropuerto pensado como una ciudad

El nuevo aeropuerto conectará con dos terminales de pasajeros. Además, el proyecto contempla una conexión con el Metro de Dubái y un sistema automatizado de transporte de pasajeros que permitirá desplazarse entre las distintas áreas del complejo.

Además, el diseño incorpora amplios espacios interiores y áreas verdes. Las representaciones del proyecto muestran espacios con vegetación y zonas que buscan ofrecer una experiencia diferente a la de un aeropuerto tradicional, y el proyecto también contempla medidas vinculadas a eficiencia energética y sostenibilidad.

Al Maktoum comenzó sus operaciones de carga en 2010 y posteriormente incorporó vuelos de pasajeros. Ahora, con la ampliación, la intención es que termine reemplazando al actual Aeropuerto Internacional de Dubái como principal terminal aérea de la ciudad.

DWC - Al Maktoum International Airport's AED 128b expansion marks the start of a huge investment of resources by our many stakeholders in designing and building a state of the art airport for our customers. This solidifies Dubai's position as a leading aviation hub globally. https://t.co/aVnyjA8PKW — Dubai Airports (@DubaiAirports) April 29, 2024

La primera etapa de la expansión busca alcanzar una capacidad de 150 millones de pasajeros anuales, mientras que la configuración final elevará esa cifra hasta los 260 millones. El proyecto avanza por distintas fases, y la autoridad aeroportuaria informó en junio de 2026 que ya existen obras en ejecución en terminales, áreas de embarque, sistemas automatizados de transporte y manejo de equipaje.

El megaproyecto también tendrá un impacto en el desarrollo urbano de Dubái. Las autoridades han señalado que la expansión generará necesidades de vivienda y empleo para alrededor de un millón de personas en el entorno de Dubái South.