Detienen a dos ciudadanos venezolanos por secuestro de hombre peruano: Uno de ellos es una adolescente de 17 años

26 sept. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana detuvo a dos personas de nacionalidad venezolana, un hombre de 36 años y una adolescente de 17, quienes son imputados como autores materiales del secuestro de un ciudadano peruano ocurrido el pasado 1 de agosto.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima se habría dirigido hasta avenida Bustamante para concretar una cita con la adolescente. En ese lugar, habría sido abordada por integrantes de una organización criminal, quienes la intimidaron con armas de fuego y posteriormente la trasladaron hasta un domicilio en la comuna de Recoleta.

El hombre habría permanecido varias horas en cautiverio, mientras los integrantes de la organización obtenían dinero desde sus cuentas bancarias. El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, explicó que “logran en esa dinámica obtener alrededor de 2 millones de pesos que extraen de sus cuentas bancarias”.

La investigación, desarrollada junto a la Fiscalía ECOH, estableció además que la adolescente de 17 años habría cumplido un rol clave dentro de la organización. Según explicó Barrientos, “ella fue quien perfiló y entregó a la víctima al grupo criminal”, previo al secuestro y traslado hasta el domicilio donde permaneció retenida.

La policía investiga un modo de operar que contemplaría el uso de mujeres para concretar encuentros con las futuras víctimas. Barrientos señaló que “es un modus operandi que ha sido utilizado en varias ocasiones por estas organizaciones criminales de origen extranjero”, donde las víctimas son previamente perfiladas mediante la interacción con mujeres vinculadas al comercio sexual.

Con las dos nuevas detenciones, ya son seis las personas detenidas en el marco de esta investigación.

Los cuatro primeros detenidos fueron capturados durante distintos operativos realizados este mes por detectives de la BIPE Antisecuestros Metropolitana y actualmente se encuentran en prisión preventiva.