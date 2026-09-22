Parecía una lapicera, pero era un arma de fuego: El particular hallazgo de la PDI tras detener a banda criminal

22 sept. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una organización criminal dedicada a la recepción, traslado y comercialización de sustancias ilícitas en la zona sur de la Región Metropolitana fue desarticulada tras una investigación policial de tres meses.

En el operativo se incautaron armas de fuego, una de las cuales llamó la atención por su particular forma de fabricación: estaba oculta en un objeto con forma de lápiz.

PDI

Las diligencias estuvieron a cargo de detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Arma de fuego con forma de lápiz

"Se incautaron tres armas de fuego, dos de ellas pistolas; y la particularidad es un arma de fantasía, hechiza, que simula ser una lapicera", señaló el prefecto Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI.

La autoridad calificó el arma como "un elemento muy fácil de portar, que se puede disimular muy hábilmente por algún narcotraficante, pero está apto para el ataque o para la defensa".

PDI

"Es muy particular encontrar este tipo de armamento que, sin duda, es un riesgo para los agentes y también es una forma que los sujetos tienen de defender sus operaciones ilícitas y clandestinas", agregó.

Siete personas detenidas

Tras la investigación, se realizó un operativo en la Ruta 5 Norte, región de Coquimbo. Allí, detectives de la PDI fiscalizaron dos vehículos y detuvieron a siete adultos: tres colombianos, dos dominicanos y dos chilenos.

En el procedimiento fueron incautados 117 kilos de sustancias ilícitas, correspondientes a 111 kilos de clorhidrato de cocaína y seis de cocaína base.