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Flamencos sorprenden con su presencia en Hualpén: ¿Por qué llegan a la Región del Biobío?

24 oct. 2026 - 09:09 hrs.

La presencia de flamencos en el estuario de Lenga, en Hualpén, llama la atención por su llegada a la Región del Biobío. Un veterinario explicó por qué estas aves migran desde el altiplano para descansar y alimentarse.

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