EFE Central inaugura sus nuevos trenes turísticos con viaje familiar al Parque Safari

24 oct. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

EFE Central realizó el pasado 17 de octubre el lanzamiento de sus nuevos Trenes Turísticos, una propuesta que busca combinar el viaje en tren con actividades recreativas y visitas a atractivos turísticos para disfrutar en familia.

En esta primera salida, 96 pasajeros viajaron a Rancagua a bordo de un servicio regular. Durante el trayecto, los niños y niñas participaron en actividades especialmente preparadas para ellos, entre otras un espectáculo de magia y la entrega de un kit explorador. La experiencia reunió a familias chilenas y extranjeras, con una importante presencia de visitantes brasileños.

El interés por esta iniciativa quedó demostrado durante el reciente Cyber EFE, realizado a comienzos de octubre, instancia en que los cupos disponibles se agotaron.

El recorrido incluyó los accesos a las distintas atracciones del Parque Safari, tiempo libre para recorrer el recinto y un almuerzo compuesto por pollo a la plancha, arroz, papas fritas y un bebestible.

Según la evaluación de la empresa, los pasajeros destacaron la experiencia y la organización del servicio, que permitió combinar el viaje en tren con una jornada de entretención y turismo.

Tras la visita, las familias regresaron a Santiago a bordo de un moderno tren UTS, donde compartieron fotografías y comentaron lo vivido durante el día. El arribo a la capital se produjo cerca de las 17:30 horas.

Próximas salidas de los Trenes Turísticos

La programación contempla dos nuevas experiencias para las próximas semanas: