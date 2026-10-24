EFE Central inaugura sus nuevos trenes turísticos con viaje familiar al Parque Safari
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
EFE Central realizó el pasado 17 de octubre el lanzamiento de sus nuevos Trenes Turísticos, una propuesta que busca combinar el viaje en tren con actividades recreativas y visitas a atractivos turísticos para disfrutar en familia.
En esta primera salida, 96 pasajeros viajaron a Rancagua a bordo de un servicio regular. Durante el trayecto, los niños y niñas participaron en actividades especialmente preparadas para ellos, entre otras un espectáculo de magia y la entrega de un kit explorador. La experiencia reunió a familias chilenas y extranjeras, con una importante presencia de visitantes brasileños.
El interés por esta iniciativa quedó demostrado durante el reciente Cyber EFE, realizado a comienzos de octubre, instancia en que los cupos disponibles se agotaron.Ir a la siguiente nota
El recorrido incluyó los accesos a las distintas atracciones del Parque Safari, tiempo libre para recorrer el recinto y un almuerzo compuesto por pollo a la plancha, arroz, papas fritas y un bebestible.
Según la evaluación de la empresa, los pasajeros destacaron la experiencia y la organización del servicio, que permitió combinar el viaje en tren con una jornada de entretención y turismo.
Tras la visita, las familias regresaron a Santiago a bordo de un moderno tren UTS, donde compartieron fotografías y comentaron lo vivido durante el día. El arribo a la capital se produjo cerca de las 17:30 horas.
Próximas salidas de los Trenes Turísticos
La programación contempla dos nuevas experiencias para las próximas semanas:
- 31 de octubre: Sewell, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El recorrido permitirá conocer el histórico campamento minero de Codelco, ubicado en la cordillera de la Región de O’Higgins y reconocido por su arquitectura de montaña y patrimonio industrial.
- 7 de noviembre: Parque Nacional Radal Siete Tazas. El destino destaca por sus cascadas, pozones de agua cristalina y paisajes cordilleranos en la región del Maule.
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