Mercado del Mar: Así será el nuevo espacio gastronómico que prepara Territoria en Viña del Mar

22 oct. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo proyecto busca transformar el terreno del ex Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, en Viña del Mar, en un espacio dedicado a la gastronomía local, los productos del mar y las actividades culturales. La iniciativa, denominada "Mercado del Mar", es impulsada por la inmobiliaria Territoria, responsable del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

La empresa suscribió un acuerdo de compra con Banco Internacional, actual propietario del inmueble ubicado frente a la playa de avenida San Martín, a pocos metros del muelle Vergara. El proyecto, que se emplazará en un terreno de aproximadamente media hectárea, está sujeto a la obtención de los permisos necesarios para desarrollar el proyecto.

El terreno tiene una superficie aproximada de media hectárea. Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa conceptual y la compañía no ha informado el monto de la compra, la inversión estimada ni los plazos contemplados para su ejecución.

¿Cómo será el Mercado del Mar?

Pese a que la oficina no ha detallado la inversión estimada ni los plazos contemplados para su ejecución, informaron que la propuesta contempla un espacio abierto y conectado con la avenida San Martín y la playa, que se integraría al paseo costero existente. La idea apunta a mantener actividad durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

"Viña del Mar es una de las ciudades más queridas de Chile y su borde costero es parte fundamental de su identidad. Queremos que este lugar vuelva a integrarse a la vida de la ciudad, como una extensión natural del paseo existente, con actividades que conecten a las personas con el mar y sus tradiciones", señaló Ignacio Salazar, gerente general de Territoria.

La inmobiliaria indicó que trabajará en diálogo con la Municipalidad de Viña del Mar, vecinos, cámaras de comercio y turismo, y organizaciones dedicadas a proteger el patrimonio de la ciudad. Por ello, estudiará cómo incorporar al diseño las estructuras existentes y la memoria del antiguo recinto de salud, que funcionó entre 1932 y 2010.

"Los mejores lugares son aquellos que expresan la identidad de las ciudades y de sus habitantes", agregó Salazar al respecto.

Además del MUT, Territoria está detrás de obras en desarrollo como NIDO Lucía y Edificio La Bolsa, proyectos que recuperan construcciones existentes o espacios patrimoniales para integrarlos a la vida ciudadana, combinando innovación, gastronomía y cultura.