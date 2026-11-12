Agreden a Luis Slimming en pleno show en Arica: Comediante fue trasladado al hospital

12 nov. 2026 - 22:15 hrs.

Un violento incidente interrumpió la presentación del comediante Luis Slimming en Arica, luego de que un hombre del público subiera al escenario y comenzara a golpearlo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos se trenzaron a golpes y, en medio del enfrentamiento, otras dos personas subieron a la tarima para defender al humorista y agredir al sujeto.

A raíz de lo ocurrido, el espectáculo fue suspendido. Slimming resultó lesionado y actualmente se encuentra en el Hospital de Arica, mientras que una persona fue detenida por su participación en la pelea.

¿Qué pasó durante el show de Luis Slimming en Arica?

El incidente ocurrió mientras el comediante realizaba su presentación en la ciudad de Arica. En circunstancias que aún deben ser esclarecidas, un hombre del público subió al escenario y comenzó a golpearlo.

La situación derivó en un enfrentamiento físico entre ambos. Posteriormente, dos asistentes intervinieron para defender a Slimming y golpearon al agresor.

Debido a la pelea, el espectáculo fue suspendido y el humorista terminó con lesiones que motivaron su traslado al Hospital de Arica.

Tras el incidente, se reportó la detención de una persona involucrada en la pelea. Se espera que las autoridades entreguen nuevos antecedentes sobre lo ocurrido, las circunstancias que originaron la agresión y el estado de salud del comediante.

Noticia en desarrollo...