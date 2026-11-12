Maly Jorquiera aclaró rumores de romance con el animador Sergio Lagos
- Por Cristian Latorre
Maly Jorquiera salió al paso de las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el animador Sergio Lagos, y aclaró cuál es la relación que mantiene con él.
La comediante abordó el tema durante el lanzamiento del Festival del Huaso de Olmué, evento en el que será una de las artistas que se presentará sobre el escenario. En conversación con Tiempo X, se tomó con humor los comentarios sobre un supuesto romance.
"Ojalá (estuviese con él), pucha que me tienen fe", comentó inicialmente.Ir a la siguiente nota
Maly Jorquiera explicó de dónde surgió el rumor
La actriz aseguró que con el conductor de televisión mantiene una relación de amistad y explicó que una publicación en redes sociales habría dado pie a las especulaciones.
"No, él es un gran amigo, pero yo estaba hueveando para variar, pero se lo tomaron en serio", confesó.
En la misma entrevista, detalló cómo surgió la fotografía que generó los comentarios. "Somos grandes amigos; de hecho, esa foto la subí porque él me llamó para invitarme a su concierto Musicalísmo, y le dije 'amigo, te voy a promocionar' y después quedó la cagá", agregó.
La conversación que tuvo con Sergio Lagos
Maly también contó que decidió llamar a Sergio Lagos después de enterarse del rumor, para comentarle lo que estaba circulando sobre ambos.
"Lo llamé y le dije 'Lagos, andan diciendo esto', y me dijo: 'Amiga, da lo mismo'", relató.
Finalmente, la comediante descartó que exista un vínculo amoroso entre ellos y cerró la conversación con una frase que también se tomó con humor: "Pero no pasa nada, porque voy a morir sola, no me llamen".
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