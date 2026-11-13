Calendarios de Adviento ganan terreno como tradición navideña: ¿Cuáles son los más reconocidos y cuánto cuestan?

13 nov. 2026 - 08:33 hrs.

Los calendarios de Adviento se han transformado en una de las alternativas más populares para acompañar la espera de Navidad. Aunque su origen está ligado a una tradición religiosa europea, con el paso del tiempo se han convertido en una propuesta que combina entretenimiento, sorpresas y pequeños regalos para todas las edades.

Su funcionamiento es sencillo: cuentan con 24 casillas que se abren diariamente, desde el 1 de diciembre hasta Nochebuena. Detrás de cada espacio se esconde una sorpresa, lo que permite convertir la cuenta regresiva en una actividad cotidiana para compartir en familia o disfrutar de manera individual.

Actualmente, el comercio ofrece distintas versiones de estos productos, con alternativas que van desde chocolates, dulces y golosinas hasta artículos de belleza, maquillaje, cuidado personal, juguetes, accesorios y variedades de té. Estas propuestas suelen aparecer durante noviembre y comienzos de diciembre, con precios que dependen de la cantidad y el tipo de productos incluidos.

Más allá de su contenido, los calendarios de Adviento también se han posicionado como una opción de regalo para quienes buscan algo diferente a los presentes tradicionales. Su atractivo está en descubrir una sorpresa cada día y extender la experiencia navideña durante casi todo el mes, adaptándose a distintos gustos y presupuestos.

¿Cuáles son los más reconocidos?

La Fête Chocolat

Para quienes buscan sumar un toque especial a la espera de la Navidad, La Fête Chocolat presenta su Calendario de Adviento, inspirado en la alegría del circo y la alegría de compartir estas fiestas. Su diseño sorprende con una luz interior que ilumina la parte superior, realzando sus detalles y aportando brillo a cualquier rincón del hogar. En su interior, reúne 24 bombones para descubrir y disfrutar distintos sabores, convirtiéndose en una invitación a celebrar la dulzura de esta temporada y su valor bordea los $29 mil.

MAC Cosmetics

Para quienes disfrutan de descubrir nuevos productos de belleza, M·A·C Cosmetics presenta All I Want Is M·A·C, su calendario de Adviento para esta Navidad. La propuesta incluye 12 sorpresas en formatos full size y mini, con una selección de productos icónicos y tonos favoritos de la marca para descubrir día a día. Con un diseño especial de temporada, tiene un valor de $184.990 e incluye productos valorizados en $304.880. Está disponible en la web de M·A·C Cosmetics y en Falabella.

Nesspreso

Los calendarios de Adviento de Nespresso, están diseñados para desplegarse elegantemente y revelar nuevos cafés mientras redescubres tus favoritos de siempre. Cuidadosamente creados para los sistemas Original y Vertuo, incorporan días especialmente dedicados a compartir, con dos cápsulas de café para disfrutar junto a un ser querido, además de un accesorio exclusivo disponible únicamente a través del calendario, haciendo que cada momento de descubrimiento sea aún más especial.

Fruna

Una de las novedades de esta Navidad 2026 es el primer calendario de Adviento de esta tradicional marca chilena. La propuesta incluye 24 ventanas con golosinas emblemáticas de su catálogo, para descubrir una sorpresa cada día hasta Nochebuena. Su empaque fue ilustrado por el artista nacional El Dorian Pinta y tiene un precio de lanzamiento de $10.000

Adagio Teas

El té también tiene un espacio en esta tradición navideña. Esta alternativa contempla 24 bolsitas de té, correspondientes a 12 variedades de infusiones, además de una taza de cerámica de 425 ml con diseño navideño. Es una opción para quienes buscan incorporar un momento de pausa a su rutina durante diciembre. Su valor es de $39.990.

Sokobox

La belleza coreana protagoniza esta alternativa que reúne 25 productos de cuidado personal, maquillaje y cuidado capilar. La selección combina 17 artículos de tamaño completo, ocho en formato de viaje y dos productos exclusivos de la edición. Su presentación viene en un cofre inspirado en elementos de la cultura tradicional coreana. Su precio publicado es de $149.900.

LEGO City

Para los más pequeños y también para los aficionados a las construcciones, esta alternativa propone descubrir diariamente nuevas piezas y personajes relacionados con el universo LEGO City. El calendario permite reunir distintos elementos para crear escenarios navideños y complementar el juego durante las fiestas. Su precio publicado en el comercio es de $49.990.

Natura

Los productos de belleza y cuidado personal también forman parte de las alternativas para esta Navidad. Esta propuesta reúne distintas sorpresas pensadas para acompañar las rutinas de autocuidado, convirtiéndose en una opción para quienes prefieren recibir pequeños productos durante varios días. Su precio publicado es de $59.890.

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