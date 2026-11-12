Reconocida tienda lanza su nueva tienda online en Chile: Estos son los descuentos

12 nov. 2026 - 09:21 hrs.

La marca Dr. Martens presentó una nueva versión de su sitio oficial, con una identidad visual ligada a su legado y herramientas para facilitar la búsqueda y compra. La plataforma suma contenidos sobre su historia y comunidad.

La actualización llega pocos meses después de su desembarco en el comercio electrónico local. La propuesta toma como referencia With Bouncing Soles, plataforma global presentada junto a la campaña Otoño-Invierno 2026.

La frase forma parte de la historia de la firma desde que su primera bota 1460 comenzó a producirse en 1960. Desde entonces, aparece en el loop del talón de cada par y ahora guía también la estética del sitio.

Reorganización

El diseño incorpora fotografías editoriales, una paleta y tipografías asociadas a la marca, además de elementos reconocibles como la costura amarilla, la suela acanalada y el tirador trasero.

La navegación fue reorganizada para hacer más directo el recorrido. Incluye un menú por categorías y estilos, filtros por silueta, material, color y talla, fichas completas, guía de tallas y un proceso de pago simplificado. También está optimizada para celulares.

El catálogo reúne modelos clásicos como las botas 1460 y Chelsea 2976, junto al zapato 1461. Se suman diseños recientes como Zebzag, Buzz y Lowell, además de colaboraciones como la colección inspirada en Las Chicas Superpoderosas.

La oferta contempla también sandalias para primavera y verano, con alternativas para distintos estilos y formas de combinar los modelos de la marca.

Más allá de la venta, el sitio incorpora artículos sobre la historia de sus siluetas, consejos para el cuidado del cuero y relatos de su comunidad. También informa sobre sus tiendas en Parque Arauco, Cenco Costanera y Galería Drugstore.

La compra online cuenta con despacho a todo Chile. Además, la plataforma ofrece 10% de descuento en la primera compra y 20% para estudiantes universitarios y todo lo puedes encontrar en www.drmartens.cl.

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